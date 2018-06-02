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Бузову в халате и тапках перепутали с Волочковой
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Бузову в халате и тапках перепутали с Волочковой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото без макияжа и в банном костюме, отметив свой пост такими словами: «Вчера ещё была в Санкт-Петербурге, а уже сегодня — Красноярск. Моя жизнь — это путешествие. Жду вас всех сегодня на моем концерте».
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Подписчики мгновенно отреагировали. «Классная фотография», «Вот оно какое — Доброе утро!» «Без макияжа, принял за Волочкову», «Ну точно, вторая Волочкова», «Волочкова-2», «Вы и без макияжа красивая», «Олечка, тебе так хорошо без косметики», «Истинное лицо без штукатурки», «Какая ты Оля хорошая, без косметики и с короткими волосами», «Оля, ты такая красивая без пафоса, цветных волос, маскарадных костюмов… вот такая настоящая и нежная», — написали они.
Напомним, Ольга Бузова периодически публикует фотографии без косметики и в домашней одежде. Она, в отличие от большинства звезд шоу-бизнеса не испытывает комплексов по поводу своей внешности. Начинающая певица дает много сольных концертов по всей стране и собирает полные залы. С каждым днем армия ее фанатов увеличивается.
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