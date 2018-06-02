Бузову в халате и тапках перепутали с Волочковой

Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото без макияжа и в банном костюме, отметив свой пост такими словами: «Вчера ещё была в Санкт-Петербурге, а уже сегодня — Красноярск. Моя жизнь — это путешествие. Жду вас всех сегодня на моем концерте».

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1792019180099486963_267685466"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Подписчики мгновенно отреагировали. «Классная фотография», «Вот оно какое — Доброе утро!» «Без макияжа, принял за Волочкову», «Ну точно, вторая Волочкова», «Волочкова-2», «Вы и без макияжа красивая», «Олечка, тебе так хорошо без косметики», «Истинное лицо без штукатурки», «Какая ты Оля хорошая, без косметики и с короткими волосами», «Оля, ты такая красивая без пафоса, цветных волос, маскарадных костюмов… вот такая настоящая и нежная», — написали они.

Напомним, Ольга Бузова периодически публикует фотографии без косметики и в домашней одежде. Она, в отличие от большинства звезд шоу-бизнеса не испытывает комплексов по поводу своей внешности. Начинающая певица дает много сольных концертов по всей стране и собирает полные залы. С каждым днем армия ее фанатов увеличивается.