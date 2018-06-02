Дефект кожи помог девушке стать моделью

Идеальных людей не бывает. Это факт. Но кому-то повезло иметь небольшие изъяны во внешности, а кому-то природа щедро отсыпала «некрасивостей». Но пока одни принимают слишком близко к сердцу насмешки и шушуканья за спиной, другие превращают свои недостатки в достоинства.

Мелоди Микели часто приходилось слышать в свой адрес неприятные вещи от соседских детей и одноклассников. При этом ничего из ряда вон выходящего во внешности девочки не было. Просто природа щедро наградила ее веснушками.

Конечно, Мелоди переживала, но мама сказала ей, что темные пятнышки на лице — это поцелуи ангелов, которые очень любят ее. С тех пор девушка начала учиться иначе относиться к своим «отметинам».

facebook.com/Ms.Mikel

Мелоди приняла себя и перестала называть веснушки недостатком. Напротив, девушка решила, что сделает их своей «фишкой». Надо сказать, это ей с успехом удалось. Видимо, правильно утверждение: «Полюби себя сама, а потом тебя полюбят и другие».

Сейчас Мелоди сотрудничает с брендом Nike, а до этого работала со множеством других известных марок. Девушка практически не красится, не пытается скрыть свои веснушки под толстым слоем тонального крема, говоря, что макияж уже сделала за нее природа.