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Дефект кожи помог девушке стать моделью
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Дефект кожи помог девушке стать моделью 

Рамблер 1 час назад
Фото: facebook.com/Ms.Mikel
Идеальных людей не бывает. Это факт. Но кому-то повезло иметь небольшие изъяны во внешности, а кому-то природа щедро отсыпала «некрасивостей». Но пока одни принимают слишком близко к сердцу насмешки и шушуканья за спиной, другие превращают свои недостатки в достоинства.
Мелоди Микели часто приходилось слышать в свой адрес неприятные вещи от соседских детей и одноклассников. При этом ничего из ряда вон выходящего во внешности девочки не было. Просто природа щедро наградила ее веснушками.
Конечно, Мелоди переживала, но мама сказала ей, что темные пятнышки на лице — это поцелуи ангелов, которые очень любят ее. С тех пор девушка начала учиться иначе относиться к своим «отметинам».
facebook.com/Ms.Mikel
Мелоди приняла себя и перестала называть веснушки недостатком. Напротив, девушка решила, что сделает их своей «фишкой». Надо сказать, это ей с успехом удалось. Видимо, правильно утверждение: «Полюби себя сама, а потом тебя полюбят и другие».
Сейчас Мелоди сотрудничает с брендом Nike, а до этого работала со множеством других известных марок. Девушка практически не красится, не пытается скрыть свои веснушки под толстым слоем тонального крема, говоря, что макияж уже сделала за нее природа.
Женский форум
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