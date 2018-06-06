10 советов, которые позволят защитить кожу от солнца

Мы полагаем, что знаем все о защите кожи от вредном воздействии солнца на кожу. Но знаем ли, что на самом деле означает SPF-солнцезащитный крем? Очевидно, что SPF означает «фактор защиты от солнца», но что же значат цифры? МедикФорум решил выяснить, как ухаживать за кожей, чтобы она не пострадала от воздействия солнечных лучей.

Что значит SPF на защитном креме?

Можно подумать, что это некая степень защиты, которая обозначает глубину или мощность. Но нет, все просто, эти буквы означают, сколько времени вы в безопасности на солнце, прежде, чем сгорите. Если для вашей незащищенной кожи понадобится 20 минут, чтобы покраснеть, использование солнцезащитного крема SPF 15 теоретически отложит покраснение на промежуток времени 15 раз дольше обычного — вы сможете провести на солнце около пяти часов. SPF 15 даст вам в 15 раз больше минут, прежде чем вы начнете испытывать то, что было бы без защиты от солнца.

Как обезопасить себя от испорченного солнцезащитного крема?

Кстати, важно знать, что солнцезащитный крем имеет срок годности. Большинство не задумывается об этом и использует его пока он не кончится, не брезгуя бутылочками с прошлогоднего отпуска. На самом деле, химические вещества деградируют и могут потерять защитный эффект.

Если коробка потеряна и вы не можете узнать точно, можно ли еще использовать солнцезащитный крем, то можно попытаться проверить. Предупреждающие знаки, которые нужно искать, — это запах и текстура. Если ваша защита от солнца истекла, формула «начнет разделяться». Что случится, если вы воспользуетесь кремом, у которого истек срок годности? Во-первых, может быть реакция кожи. Есть большая вероятность «контактных реакций» с кожей, а это значит, что ее может раздражать. Кроме того, такой крем не будет действовать и выполнять свою функцию. Чтобы крем не испортился раньше срока важно хранить его в правильных условиях — в темном и прохладном месте. Как правильно принимать искусственный загар? Если вы хотите перед началом пляжного сезона немного загореть, то можно воспользоваться искусственным загаром — в солярии. А если у вас нет времени ходить в солярий, но хочется выглядеть загорелой, то можно нанести специальный раствор, который сделает кожу смуглой на вечер.

Важно знать правила нанесения загара

1. Важно сделать базу для нанесения загара. Вы можете удалить свой макияж заранее, так как большинство салонов предоставят салфетки для лица. Также используйте их для удаления любого дезодоранта, который может выступать в качестве барьера для искусственного загара.

2. В то время как специалист ждет вас за пределами комнаты, полностью раздевайтесь, удалите все драгоценности. 3. Во-первых, наденьтеодноразовые трусики, которые вы можете носить для удобства. Далее, сетка для волос или платок — для защиты ваших локонов (держите свои уши закрытыми вне зависимости от того, насколько глупым это может показаться). 4. Мастер должен спросить вас, насколько темной вы хотите сделать кожу. Это ваш шанс объяснить, что вам нравится; вы можете обратиться к знаменитостям или показать, как вы загораете в отпуске. Это также помогает специалистам узнать, как ложится ваш загар. Фото из вашего отпуска позволят эксперту оценить результат, в итоге вы получите загар, который выглядит максимально естественно и не кажется странным. 5. Когда вы находитесь в кабинке для загара, мастер обычно начинает, применяя раствор, распыленный через распылитель, к лицу. Специалисты советуют сделать глубокий вдох и закрыть глаза. Вы сразу заметите, что станет холодно. 6. Хотя каждый мастер по загару работает по-разному, они обычно прокладывают себе путь вниз по телу, нанося раствор на лицо сначала, а затем на спину. Мастер может попросить вас сделать различные движения, это нужно для того, чтобы не осталось белых пятен на коже. 7. Следуйте инструкциям о том, как стоять. Это может быть требование поднять «левую руку вверх, правую руку вперед, когда вы согнете колени». Хотя вы можете чувствовать себя глупо, нужно следовать правилам, чтобы получить ровный загар. Два слоя обычно достаточно, но важно слушать советы мастера.

8. У всех мастеров, похоже, есть индивидуальная «секретная» техника. Некоторые могут закрывать кожу вокруг запястий и лодыжек для достижения совершенства, другие могут высушить вас воздушным шлангом, чтобы вы полностью высохли и не липли. Все должны вытирать ладони руками и очищать ногти за вас, чтобы вы не уходили, выглядя так, будто вы не мылись несколько дней. 9. Когда вы высохнете, вы можете одеться. Вы должны принести с собой свободную, темную одежду и ничего, что может принять на себя пятна от загара. 10. Большинство растворов в наши дни соответствуют ожиданиям. Однако цвет вашего загара, вероятно, будет казаться темнее желаемого результата. Не стоит переживать, просто со временем он немного смоется. Кроме того, стоит помнить, что загар должен быть естественным. 11. Вы можете почувствовать немногозапаха солодового печенья, но он будет не таким и сильным, со временем он будет становиться все меньше. Используйте парфюм на одежде, а не на своей коже, если вы хотите замаскировать аромат. 12. Поскольку это ваш первый раз, вероятно, лучше не строить большие планы на оставшуюся часть дня — скорее всего, вы будете выглядеть полностью нормально, но может быть вам захочется пойти домой и спрятаться. Это зависит от многих факторов, в том числе, от того, как ваша кожа «принимает» загар. 13. Вы можете принимать душ через 6-8 часов или даже раньше, если у вас качественный препарат. В целом, вам должен дать совет ваш мастер. 14. Если вы планируете помыться на следующее утро, это уже никак не скажется на коже, если прошло более 8 часов, просто будьте готовы немного поработать, если у вас есть белые простыни. Ранее эксперты рассказали, как дикая слива восстанавливает кожу.