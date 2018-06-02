BB, CC, кушоны, пудры и флюиды: 7 оттеночных средств с SPF для лица

Silky UV Powder SPF 30 PA+++, Cefine

Полупрозрачная рассыпчатая пудра от японского бренда Cefine за счет мельчайшего помола создает на коже эффект «блюра», сравнимый с фотошопом. Но главное ее достоинство — защита кожи от ультрафиолетового излучения типов А, Б и ближнего инфракрасного спектра. Оттенок очень светлый — подойдет «белоснежкам».

Skin Caviar Essence-in-Foundation SPF 25, La Prairie

Главная новинка года от La Prairie. Skin Caviar Essence-in-Foundation не просто тональное средство, но и полноценный уход. В составе икорный комплекс, которым славятся все средства марки. Увлажняющая эмульсия в компактном формате кушона выравнивает тон, не ощущается на коже и защищает от негативного воздействия солнечных лучей.

Les Beiges Tinted Moisturizer SPF 30 / PA++, Chanel

Легчайший тональный флюид Sheer Healthy Glow Tinted Moisturizer SPF 30/PA++, который, по сути, является увлажняющим оттеночным средством, да еще и с солнцезащитным фильтром. Он дарит легкое покрытие а-ля ваша кожа, только лучше. Любительницам естественного макияжа посвящается.

CC-крем SPF 25, Erborian

Знаменитый CC-крем от корейско-французской марки Erborian создаст эффект глянцевой ухоженной кожи — хайлайтер вам больше не понадобится. Пигмент подстраивается под оттенок кожи, выравнивая тон. Бонус — крем отлично увлажняет.

BB-крем Silver Label SPF 35 PA++, Dr.Jart+

В арсенале Dr.Jart+ ВВ-кремы для всех типов кожи и со всеми возможными эффектами. Silver Label обладает омолаживающими свойствами. Средство практически незаметно на лице, имеет легкую текстуру, мгновенно впитывается и делает кожу приятно сияющей. Увлажняет на ура благодаря кислородному комплексу, гиалуроновой кислоте, коэнзиму Q10 и экстракту центеллы азиатской в составе.

Anthelios XL 50+, La Roche-Posay

​Знаменитая солнцезащитная линейка Anthelios в этом году обновилась. Формула флюида с максимальной защитой 50+ тоже усовершенствовалась. Средство имеет невесомую текстуру и легкий тонирующий эффект. Оттенок один — универсальный. Несмотря на высокий фактор, не оставляет белых следов и является эффективным на открытом солнце до 6 часов.

Velvet Matte Skin Tint SPF 35, Nars

Обладательницы жирного и комбинированного типа кожи особенно страдают в летний период. Легкий тинт с матовым финишем от Nars станет находкой. Он выровняет тон и обеспечит защиту без неприятного жирного блеска. В формуле нет масел, поэтому текстура вельветовая.