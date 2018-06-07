Ленивый макияж по всем правилам

Не у всех женщин получается сделать правильный макияж, который бы смотрелся на лице эстетично, скрывая недостатки кожи, а также не доставлял бы дискомфорта и не создавал ощущение маски.

Грамотно подчеркнуть красоту и скрыть недостатки помогут основные правила ленивого макияжа, о которых я вам сейчас расскажу.

Ухоженная кожа — это половина успеха! Прежде чем приступить к нанесению макияжа, необходимо поработать с кожей. Используя формулу ежедневного ухода за лицом, подготавливаем кожу, а именно: очищаем, тонизируем, увлажняем и защищаем. Не забываем выдержать время после нанесения крема в конце ухода за кожей лица в течение 5 минут, чтобы он хорошенько впитался. Остатки крема лучше убрать с лица, протерев кожу ватным диском с тоником (не спиртовым!). Теперь кожа готова к нанесению макияжа.

Тонирование

В тренде сезона естественный макияж. Здоровая, сияющая, ухоженная кожа — залог красивого макияжа. Если вы недовольны состоянием своей кожи, то можно нанести такие крема как СС или ВВ. Они выровнят тон, придадут здоровый блеск и увлажненность. Обязательно выбирайте крем с защитным фактором от солнечных лучей, как минимум SPF 15, так как основной причиной старения нашей кожи является ультрафиолет. По текстуре такие крема более легкие, невесомые в отличие от тонального крема. Поэтому эффекта маски на лице они не создают, сохраняя комфортные ощущения в течение дня. Главное не стоит наносить такой крем плотным слоем, ограничившись парой горошин на лицо.

В случае, если тональное средство не перекрыло синячки под газами, можно воспользоваться корректором. Самые распространенные цвета — персиковый, для сине-фиолетовых синячков и оливковый для красно-фиолетовых, или просто немного высветлить впадину под глазками светло-бежевым корректором, если темные круги не так сильно выражены. Для стойкости корректор лучше припудрить.

Для ускорения процесса тональное средство и корректор можно наносить подушечками пальцев. Кисть и влажный спонж тоже отлично справятся с данной задачей. В данном случае большую роль играют личные предпочтения.

Если у вас жирная или комбинированная кожа, то в Т-зоне (лоб, нос, подбородок) необходимо кистью нанести пудру прихлопывающими движениями, чтобы зафиксировать тональное средство.

В макияже для зрелых дам следует в СС крем добавить немного сияющей базы или жидкого хайлайтера. Это придаст коже больше светоотражения и мимические морщинки будут не так заметны.

Румяна

Теперь, когда цвет лица выровнен, можно доставать румяна, чтобы скрыть бледность и придать лицу свежести. Наносить румяна надо так, чтобы они выглядели натурально. Улыбнитесь! И нанесите румяна на выступающие части начиная от высокой точки скулы и распределяя к центру лица. Не наоборот! А то получиться эффект «свекольных щечек» из х\ф «Морозко».

Брови

Если у вас макияж очень ленивый, то брови можно просто уложить гелем, расчесав и придав им форму. Они будут выглядеть аккуратными и ухоженными. Также есть тушь для бровей, которая не только придаст желаемую форму бровям, но и заполнит их цветом.

Ну, а если хочется сделать брови ярче, или форма бровей ассиметрична, то берем в руки карандаш. Здесь главное не делать темным начало брови, а то взгляд будет суровым и злым. Щеточкой подтушевываем и создаем дымку. После можно придать направление волоскам с помощью геля для бровей.

Глаза

Самый быстрый макияж глаз, это, конечно же, использование туши. Несколько взмахов и взгляд становиться открытым и выразительным. Незабываем и про нижние реснички.

Если у вас есть желание и время, то следующий продукт, который можно использовать, это тени. Я рекомендую для простоты нанесения использовать кремовые тени. Их можно наносить пальчиком на середину подвижного века и распределить по всему веку прихлопывающими движениями. Они быстро распределяются и держатся в течение дня лучше, чем сухие тени. Выбираем свой бежевый цвет, лучше если он будет с персиковым, или песочным подтоном.

Возможно вместо теней использовать темный карандаш, если с тенями у вас «нелюбовь». Так макияж будет выглядеть ярче, чем при использовании теней. Просто прорисовываем межресничный контур и подтушевываем границы плоской кисточкой, чтобы не было четкого края. Да и ресницы будут смотреться гуще.

Быстрого эффекта позволит добиться блеск для губ, который придаст глянцевый эффект и будет ухаживать за кожей губ в течение всего дня.

Также можно использовать увлажняющую помаду нюдовых оттенков, нанесение которой не займет много времени. Блеск для губ и помада нюдового оттенка позволят не выводить форму губ, что существенно сэкономит время, если вы спешите. Края будут не очень четкие и огрехи будут не так заметны. Главное не забывайте, что помаду следует наносить по всей форме губ, немного корректируя ее, если есть необходимость, а не только на их центральной части.

Сейчас на рынке товаров для макияжа огромный выбор продуктов, текстур, брендов, и для того, чтобы хорошо ориентироваться в том, что подойдет именно вам, я советую встретиться с визажистом и обсудить с ним это один раз. Разобрать свою косметичку, если она у вас уже имеется. Расспросить все по поводу цветов, которые идут именно вам, тех брендов, которые подходят вам по финансовым аспектам. Тогда ваш ленивый макияж будет точно по всем правилам!