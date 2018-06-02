9 вещей, которые нужно знать, прежде, чем делать ботокс

Идея иметь ботокс в качестве контроля молодости кожи звучит не так уж и страшно. Да, бывают ужасные замороженные, блестящие и совершенно неудачные результаты после применения препарата, но бывают и потрясающие результаты. Что же делать? Искать практикующего специалиста, который знает, что делает. МедикФорум решил узнать все об этой процедуре для людей до 30, чтобы они не боялись, а знали, как это на самом деле.

1. Возраст не имеет значения

Каков идеальный возраст для ботокса? «Не существует рекомендованного возраста», — говорят Уоллес, и Виктория Спиру, экспертв по инъекционным инъекциям в EF MediSpa. Рекомендуемый возраст отличается тем, что мышцы у всех разные. Если кто-то в возрасте 21 года имеет видимые линии, которые являются проблемой, тогда им стоит задуматься о применении ботокса, тем, у кого нет видимых проблем не стоит ставить уколы даже в 35, когда условно принято одобрять уже подобные инъекции. Большинство экспертов согласны с тем, что ботокс также может быть превентивной мерой для некоторых молодых клиентов. Он сохраняет кожу и останавливает развитие и формирование морщин. Ботокс смягчает и временно замораживает мышцы, что означает, что обработанная область останется плоской. Если вы не можете физически нахмуриться, то со временем линия сгладится. При этом не хватает информации о долгосрочных последствиях использования ботокса в более молодом возрасте. Долгосрочные данные по безопасности в этих методах лечения обычно сосредоточены на пожилых людях. При этом, стоит признать, что в этом случае, как и с большинством косметических процедур существуют риски.

2. Дозировка будет варьироваться от человека к человеку

Средняя доза составляет от 10 до 25 единиц для зоны лба. Однако, стоит понимать, что средняя — это очень условное понятие. Дозировку должен выбирать эксперт, который оценит состояние кожи и посмотрит на то, как двигаются мышцы.

В зависимости от этого будет приниматься решение об использовании того или иного количества вещества.

3. Да, немного больно

Есть только один способ сделать инъекцию — использовать шприц и иглу. Да, это может быть больно. Ощущения немного неприятные, но быстрые и резкие.

4. Упражнения прямо после процедуры запрещены

Существует много мифов вокруг ботокса. Например, некоторые говорят, что нужно оставаться в одном положении в течение более двух часов, но это утверждение является ложным. На самом деле ожидание после процедуры занимает 20 минут, чтобы вещество осталось в ваших мышцах. Это время лучше оставаться в вертикальном положении, тогда действует будет более правильным. Однако, лучше не заниматься сразу после процедуры физическими упражнениями, которые слишком активны, а также нужно тщательно вымыть лицо после возвращения домой.

5. Небольшое кровоподтеки — это норма

После процедуры лицо может стать немного красным и пятнистым, поэтому будьте готовы отменить любые встречи. Хотя покраснение вскоре исчезнет, некоторые точки могут остаться. Также синяки распространены после процедуры, но все зависит от того, насколько чувствительна ваша кожа.

Еще один побочный эффект, который может быть в первый день после процедуры — небольшая головная боль, как если бы долгое время носить головной убор. Это может продолжаться не более нескольких часов. Если вы испытываете головную боль дольше 48 часов или какие-либо другие симптомы, такие как тошнота или зрительные нарушения, то стоит обратиться к врачу.

6. Требуется 3-5 дней, чтобы увидеть разницу

Еще один миф, о котором все говорят, рассуждая про ботокс — это идея, что результаты немедленны. На самом деле, нет. «Вы начнете видеть эффект через 3-5 дней», — заявляет косметический врач Рита Ракус, «однако для достижения максимальных результатов может потребоваться две недели». Какой срок потребуется вам — неизвестно, доктор не сможет сказать и только практика покажет.

7. Твоя мама заметит, твой бойфренд, вероятно, нет Если все пройдет хорошо, то заметить эффект сможет, скорее всего, только опытная женщина, которая хорошо вас знает. Например, ваша мама или подруга. Женщины более внимательно относятся к таким деталям, они могут отметить, что ваша кожа стала более ровной и гладкой, а вот мужчины вряд ли заметит, что вы сделали что-то особенное. Однако, если даже мужчина невооруженным взглядом заметит, что с вами что-то не то, значит дело плохо и мастер поработал не очень.

8. Эффект длится около 3-5 месяцев

Продолжительность действия достаточно индивидуальна. Она может отличаться и зависеть от образа жизни, который ведет человек, поскольку привычки оказывают влияние на ботокс в коже. Чтобы сохранить оптимальные результаты стоит избегать таких вещей, как курение, избыток алкоголя, воздействие солнца и стресс, которые могут помочь быстрее разрушить коллаген, уменьшая долговечность ботокса.

Также врачи говорят о том, что стоит использовать ежедневную антиоксидантную актуальную сыворотку и SPF 50. Это также помогает продлить эффект от ботокса. В целом, эффект зависит от мышечной силы, метаболизма и образа жизни.

9. Стоимость ботокса может варьироваться, но всегда сравнивайте цены

Хотя ботокс сейчас более широко доступен, чем когда-либо прежде, так важно, чтобы вы нашли квалифицированного, опытного специалиста, даже, если они дороже. Да, есть несколько клиник, которые будут просить сверхнизкие цены, но помните, если это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, возможно, стоит отказаться от этого предложения. Все дело в том, что эффект слишком серьезен, чтобы рисковать. Плохая процедура оставит след на вашем лице на несколько месяцев, стоит ли экономия того, чтобы так рисковать? Ранее эксперты рассказали, что нужно знать о ботоксе.