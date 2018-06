Выбор визажистов: 20 тональных средств на лето

Андрей Шилков , Алена Моисеева, Наталья Власова и другие топовые визажисты рассказали, какие тональные средства используют и объяснили, как правильно наносить кремы, флюиды и кушоны.

Выбор Эрнеста Мунтаниоля

Тональный крем Vitalumiere Aqua, Chanel

«Лучше всего освежает макияж грамотно подобранное тональное средство — обновив его через пару часов, вы не получите эффект штукатурки на лице. В составе этого крема много воды. Дает полуматовый, полусияющий финиш и хорошо растушевывается. Запомните: чем больше воды в формуле, тем лучше для сухой кожи — крем не подчеркнёт шелушений. Для нашего региона и климата это важно».

Цена: 3500 руб.

Выбор Алены Моисеевой

Тональный крем Traceless Foundation, Tom Ford

«Тонкий, глянцевый по текстуре. Превосходно ложится даже на самую сухую кожу и убирает шелушения. Появляется легкий сияющий финиш. В составе есть фильтр SPF-15».

Цена: 4600 руб.

Тональный крем Ultra Sheer, Face Atelier

«Это профессиональное средство не так просто достать — можно найти в Америке в специализированных магазинах для визажистов. Делает безупречной даже самую проблемную кожу. Высокопигментированный тональный крем легко наносится, обволакивая кожу и повторяя рельеф, смягчает ее и разглаживает, устраняет шелушения. В палитре есть очень светлый оттенок для белоснежек. Прекрасно подойдет для создания эффекта фарфоровой кожи».

Цена: около 2050 руб. (20 мл)

Консилер Secret Camouflage, Laura Mercier

«Альтернатив ему нет — плотная текстура, которая при этом отлично тянется, уникальна. Наношу не только под глаза — прекрасно подойдет для маскировки покраснений на Т-зоне и мелких несовершенств. Можно наслаивать. На лице почти не ощущается — невесомый. Без этого консилера не обходится ни один макияж».

Цена: около 1993 руб.

Тональный крем Bobbi Brown Skin Foundation

«Тональный крем с дозатором, в стеклянной бутылочке. Самое важное, что в нем есть баланс: это средство в линейке Bobbi Brown от самых плотных стиков до легких бальзамов находится как раз посередине.

Вы не ощутите крем на лице — очень комфортный, но дает хорошее покрытие. Отлично держится и не пересушивает кожу в течение дня. Кстати, я даже под глаза его наношу — вместо консилера».

Цена: 3800 руб.

Выбор Александры Кириенко

Тональный крем Double Wear Light, Estée Lauder

«Средство рекомендую клиенткам с комбинированной и склонной к жирности кожей. Матирует, скрывает несовершенства и дает небольшой лифтинговый эффект. Легкое по текстуре — я ношу его летом.

А вот для сухой кожи не подойдет: может подчеркнуть шелушения. Очень стойкий — держится до 15 часов».

Цена: 4070 руб.

Выбор Ольги Чарандаевой

Хайлайтер Watt’s Ap Benefit

«Двусторонняя волшебная палочка — с одной стороны хайлайтер, с другой — спонж. По цвету напоминает шампанское, у него мелкий шиммер и бронзовые переливы. На коже едва заметен, если наносить стиком и растушевывать спонжем: то, что надо для повседневного мейка. А для съемок распределяю его подушечками пальцев — тогда он выглядит ярче».

Цена: 2645 руб.

Выбор Ирины Митрошкиной

Тональное средство Maestro Fusion Makeup SPF15, Giorgio Armani

«Это средство я рекомендую людям с жирной, пористой кожей. Ложится тонким слоем, не скатывается и выглядит натурально. Придает лицу естественное сияние и легко распределяется даже пальцами, хотя я предпочитаю работать с кистями».

Цена: 4 420 руб.

Хайлайтер Shimmering Skin Perfector, Becca

«Всегда рекомендую брать с собой на отдых. Этот продукт можно наносить не только на лицо, но и на тело — эффект сияния на загоревшей коже выглядит потрясающе. Голливудские звезды очень часто доверяют этому средству свой образ на красную дорожку. Легко наносится пальцами — для меня это лучший жидкий хайлайтер».

Цена: около 2336 руб.

Тональная основа Barely Base Sheer Mineral Make Up, Senna

«Это средство — прародитель BB-крема. Легкий тонирующий гель моментально вживается в ваш натуральный тон, при этом здорово маскирует мелкие морщинки и покраснения. В составе витамин С, экстракты жень-шеня и ромашки — увлажняют и успокаивают кожу».

Цена: 3800 руб.

Кушон Air Fit, A’pieu

«С этой марки началось движение кушонов, и на данный момент это самый дешевый подобный продукт на рынке. Представлен в трех текстурах. Первая, классическая, очень сияющая и немного влажная. Она сливается с кожей — за это я ее и люблю. Также существует очень стойкая матовая текстура XP (подойдет для съемок) и, наконец, средняя между ними называется корейским словом Pposong. Так что этот кушон выигрывает за счет многообразия текстур, низкой цены и легчайшего покрытия. Наносится настолько просто, что им удобно пользоваться даже в такси».

Цена: 580 руб.

Кушон Do Do Cat, Holika Holika

«Вы получаете сразу тон и стробинг: продукт с очень сияющей текстурой. Сразу же привлекает веселым дизайном в виде кошачьей лапки. При нанесении охлаждает лицо и сужает поры. Сделан на основе растительных компонентов, которые успокаивают кожу. А диоксид кремния в составе помогает избавиться от жирного блеска».

Цена: 2 190 руб.

Кушон Double Wear Cushion Stick, Estee Lauder

«Хотя во всех кушонах, как правило, небольшое количество продукта, в этом случае производители решили изолировать губку от жидкости, распределив их по разным отсекам. Дает такое покрытие, которое предпочитают русские девушки: финиш, совпадающий с тоном кожи, но чуть более матовый. Сильно сияющие продукты мы до сих пор боимся наносить, а этот кушон дает как раз очень деликатное свечение. Еще одно преимущество — представлен в большом количестве оттенков. Для сравнения: корейские кушоны, как правило, представлены максимум в трех».

Цена: 3 500 руб.

Тональное средство Water Blend, Make Up For Ever

«Тональный крем дает достаточно прозрачное покрытие с легким матирующим эффектом — сделано на основе воды. Без труда наносится бьюти-блендером, хорошо матирует и скрывает мелкие покраснения. Оттенок рекомендую выбирать потемнее — не под тон лица, а под тон шеи. Это поможет избежать эффекта «белого блина».

Цена: 2 970 руб.

Тональная основа для аэрографа, Temptu

«Пожалуй, самая стойкая основа из всех, что я видела. Для ее нанесения не обязательно приобретать аэрограф — воспользуйтесь кисточкой для тона. Наносится легкой вуалью, при этом хорошо матирует кожу и маскирует покраснения. До конца дня о макияже можно забыть — держится минимум 10-12 часов».

Цена: 3 800 руб.

Выбор Андрея Шилкова

Тональный флюид The Soft Fluid Long Wear Foundation SPF20, La Mer «Еще одно открытие 2016 года — стойкий тональный флюид. Можете наносить его кистью или спонжем Beautyblender, — покрытие получается тонким, очень естественным, идеально для натурального и стойкого мейкапа. Кроме того, средство ухаживает за кожей, — через несколько недель постоянного использования вы сами это увидите».

Цена: 6885 руб.

Тональный крем Luminous Silk Foundation, Giorgio Armani

«Один из моих фаворитов, который «поселился» в рабочем кейсе уже давно. С этим кремом очень легко добиться эффекта сияющей кожи — в нем содержатся светоотражающие частички, поэтому после нанесения лицо выглядит свежим, отдохнувшим. Мне также нравится шелковистая текстура, легко растушевывать, легко при необходимости наслаивать. Работать с таким продуктом — одно удовольствие».

Цена: 4345 руб.

Тональный стик Ultra HD Invisible Cover Stick Foundation, Make Up For Ever

«Кремовая текстура этого стика создает отличное покрытие с сатиновым лоском красивой кожи. Удобен с собой, можно наслаивать, хорошая пигментированность и кроющая способность».

Цена: 2500 руб.

Выбор Натальи Власовой

ВВ-крем Сreme Nude Erborian

«Средство блестит, но его не обязательно наносить на все лицо — я люблю использовать ВВ-крем под консилер. Или даже вместо консилера — иногда он вообще не нужен для маскировки синячков. Этот продукт имеет светоотражающие частицы, поэтому BB-крема будет достаточно».

Цена: 3450 руб. (45 мл)

Studio Sculpt, M. A. C «Тон должен хорошо скрыть проблемные участки, и при этом давать натуральный эффект. С задачей справляется M. A. C Studio Sculpt с силиконами — отлично скрывает недостатки, на фото практически не заметен».