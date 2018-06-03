Просто блеск! Глиттер на волосы, стразы на скулы и другие крутые идеи для бьюти-образов на музыкальные фестивали

Лето — идеальный сезон для тусовок на музыкальных фестивалях. Конечно, чтобы не потеряться в тысячной толпе и привлечь внимание своих кумиров, тебе понадобится нечто большее, чем повседневный мейк. Карнавал страз и глиттера, образы в стиле пин-ап и другой арт-мейкап, который порой выходит за рамки будничного и даже вечернего, ищи в нашем материале!

Глиттермания

Блесток много не бывает! Макияж можно дополнить стразами и пайетками, а также обсыпать блестками нижние ресницы. А если шиммер покажется тебе слишком мелким, то наклей камни-капельки под глаза — они будут отлично имитировать слезы радости от встречи с кумиром. Круглые стразы можно выложить в ряд вдоль линии роста ресниц. Только не забудь про меры предосторожности и внимательно следи, чтобы страза или клей не попали в глаза.

Еще стразы отлично будут смотреться на линии скул, особенно если сделаешь градацию камешков — от больших к маленьким, от края лица к центру. Глиттер можно наносить и на волосы — он прекрасно держится на вазелине. Даже губы могут принять участие в этом празднике красок: нанеси блестящую основу и наклей стразы любых форм и размеров. Правда, есть с таким мейкапом мы тебе не советуем — максимум томно дегустировать коктейль через трубочку.

Если ты боишься не совладать с мерцающим макияжем, тогда сорее смотри наше видео. Профессиональные визажисты расскажут тебе, как создать сияющий бьюти-образ в домашних условиях:

Эмоджи теперь и на лице

Если времени на мейкап катастрофически не хватает, а приходить на фестиваль с тривиальным нюдовым макияжем не хочется, то тебя спасет бьюти-стемпинг. Всего лишь одно прикосновение штампика, и на лице уже блистают звездочки, сердечки, скрипичные ключи, алмазы, полумесяцы и многое другое. Чаще всего с одной стороны таких волшебных палочек расположена печатка, а с другой — подводка. Это достаточно удобно, ведь если значок недопечатался, то всегда можно самой немного подправить его подводкой. Однако высыхать такое чудо будет тоже, скорее всего, в два раза быстрее. Надеемся, что летний сезон они все же продержатся.

Если страшно начинать с лица, потренируйся у основания пальцев: в сочетании с кольцами в бохо-стиле будет смотреться очень интересно. Старайся не лепить символы по всему лицу, иначе издалека они будут напоминать большие родинки. Лучше сконцентрируйся на области вокруг внешних уголков глаз. Только не ставь символы в симметричном порядке, ты не на уроке черчения, в конце концов. Помни, что именно хаотичность правит фестивальный бал.

Яркие абстракции

Ты готова включить воображение и превратить свое лицо в полотно абстрактного искусства? Здесь нет какой-то особой задумки или ведущей темы — все строится на случайных пересечениях линий, фигур и их очертаний. Не ограничивайся черной подводкой, это же карнавал — добавь буйство красок.

Палетка цветных теней может быть на кремовой основе или же состоять из сухих рефилов. В последнем случае тени необходимо будет закрепить фиксирующим спреем. Также можно использовать цветные карандаши и яркие оттенки помад — управиться с ними намного легче, чем с тенями.

Фантазийный макияж получится более интересным, если к рисункам добавить декоративные элементы: блестки, перья, стразы и даже накладные ресницы, которые совершенно необязательно клеить на глаза.

Героиня комиксов

Если ты давно мечтала примерить на себя образ Чудо-женщины, то сейчас мы расскажем, как создать макияж в стиле поп-арт. Четкие линии, кричащие цвета и яркие детали должны не просто подчеркнуть глаза и губы, а создать на лице определенную эмоцию. Из приятных бонусов — густо прорисованные скулы и ключицы заметно худят не хуже контуринга Ким Кардашьян

Только не забудь выровнять тон кожи и немного скульптурировать лицо, иначе яркий макияж подчеркнет все неровности и воспаления. Черные стрелки должны выходить за границу внешного уголка глаза, а белый блик — сиять во внутреннем. В таком макияже можно использовать только красный, белый, черный и золотой цвета, максимум голубой для прорисовки слез.

В таком гротескном макияже даже брови должны быть максимально четкими и графичными. Пусть черная подводка будет везде: на носу, губах, скулах и ключицах! Лоб, спинку носа и галочку над верхней губой традиционно можно озолотить при помощи хайлайтера.

Надеемся, ты осознала, что без глиттера, ярких помад, теней и палеток на фестивалях и рейвах тебе не обойтись. Здесь главенствует правило: «Всего и побольше!»

Переборщить просто невозможно, а педантичная аккуратность, как при создании голливудских стрелок, необязательна. В таких условиях с фестивальным макияжем справится любая! Откинь напускную скромность, пляши до изнеможения и смейся до упаду. С таким-то ярким макияжем это все, что тебе остается!

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Текст:Дарья Гавриленко

Фото:Shutterstock, Getty Images, Global Look Press, Starface, Instagram, архивы пресс-служб