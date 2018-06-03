Полина Диброва: исключила из жизни большую часть косметички

Полина. Для звезд шоу-бизнеса, а в особенности для моделей, облик — это бизнес-актив, которому они уделяют много внимания. Но пока часть знаменитостей увеличивает бюсты, корректирует носы или ограничивается менее радикальными методами улучшения внешности, другая часть радуется дарам природы. К ним относится и жена телеведущего Дмитрия Диброва

28-летняя Полина Диброва — признанная красавица. Модель и мать троих детей может похвастаться выразительной внешностью, которую она любит подчеркивать. Но в последнее время она отказалась от большого количества декоративной косметики и популярных бьюти-процедур: «Исключила из своей жизни большую часть косметички и накладные/наращенные волосы. Крашу бровки, делаю реснички. Цвет волос свой. Все больше склоняюсь к простому, но одновременно сложному варианту макияжа».

Диброва напомнила, что за счет небольшого количества косметики «сделать» идеальное лицо сложно. Она рассказала, что в повседневной жизни использует ВВ-крем, хайлайтер, румяна и блеск для губ. Что касается праздников, то на них Полина, как и любая другая женщина, старается выглядеть особенно красивой, тщательно продумывая образы.

Многие любят Полину Диброву за ее максимальную натуральность — на ее лице редко можно увидеть «боевой раскрас», красавица может сделать яркий макияж разве что для тематических фотосессий. Поклонники желают ей не терять индивидуальность и оставаться такой же свежей: «Мама троих детей выглядит обворожительно, молодец!» «Очень красивая, мужу вашему повезло!» «Что такая красотка нашла в престарелом телеведущем? Вам бы молодого мужа…» «Вы очень яркая! Сама только по праздникам крашусь…» «Внутренняя красота у вас на лице. Прелесть!» «Мне очень нравится, как вы выглядите! Отлично все, не меняйтесь, все эти патлы наращенные смотрятся убого».

Полина Диброва после рождения троих сыновей по-прежнему обладает удивительно стройной фигурой. Она не скрывает, что худела после беременностей, но считает, что любить себя нужно в любом виде и не комплексовать из-за недостатков.