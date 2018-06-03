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Полина Диброва отказалась от косметики
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Полина Диброва отказалась от косметики 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Супруга известного телеведущего откровенно призналась, что оставила большую часть косметических средств и процедур в прошлом. Полина также отказалась от наращенных и накладных волос, предпочтя натуральный оттенок окрашиванию.
Диброва все же продолжает ухаживать за собой, оформлять брови и наращивать ресницы. Многодетная мама все-таки оставила в косметичке средства для создания ежедневного образа ухаживающий крем, румяна, хайлайтер и блеск для губ. Но если дело касается праздников, Полина подходит к вопросу макияжа более основательно.
Диброва продемонстрировала лук, в котором отметила день рождения сына Ильи. На вечеринку молодая женщина оделась в морском стиле: расклешенные джинсы идеально сочетались с полосатой тельняшкой и красным платком, повязанным на шее. Образ дополнил легкий макияж, включавший аккуратные стрелки и красную помаду в тон платку. Подписчики Полины положительно оценили такой легкий и свежий вид, заметив, что с минимальным макияжем Полина выглядит гораздо моложе.
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