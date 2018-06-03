6 ошибок при нанесении румян, из-за которых ты выглядишь нелепо

Румяна могут придать твоему лицу свежий и отдохнувший вид, а могут все испортить. Не совершай этих популярных ошибок!

1. Ты наносишь их слишком густо

В данном случае лучше «недо-», чем «пере-». Если тебе кажется, что скулы недостаточно подчеркнуты, ты всегда сможешь нанести еще один слой румян. А вот стирать весь макияж и начинать сначала — намного обиднее.

2. Ты наносишь их не туда

Самый простой способ запомнить, куда надо наносить румяна: улыбнись изо всех сил. Получится жутковатый оскал, но он-то нам и нужен. Накладывай румяна на самые выступающие части щек, так называемые «яблочки», а потом проведи кистью по контуру лица.

3. Ты не растушевываешь

Даже если ты наносишь румяна специальной кистью, не забудь пройтись по зоне скул спонжем или даже просто пальцами. У румян не должно быть четкой границы, это выглядит очень неестественно.

4. Ты выбрала не ту текстуру

Если у тебя жирная кожа, выбирай гелевые румяна или румяна в стике: при качественной растушевке они будут выглядеть максимально естественно. А вот для сухой кожи эти текстуры подходят меньше, и лучше выбирать либо кремовые румяна, либо компактные.

5. Ты выбрала не ту кисть

Увы, кисть, которая прилагается к румянам, обычно не подходит для их нанесения и растушевки. Правильная кисть — большая, пушистая, скругленная, с длинным ворсом.

6. Ты выбрала не тот цвет

Твой идеальный цвет румян должен совпадать с природным румянцем, которые выдает твоя кожа. Самый простой способ — потереть щеки ладонями и подбирать оттенок максимально близкий к тому тону, который приобрела кожа. Да, и запомни: коричневого и морковного румянца не бывает.