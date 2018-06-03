«Наследственность или косметология?»: Юлия Меньшова молодеет на глазах

Тогда как все стареют, тщательно скрывая возрастные изменения, время, кажется, повернулось вспять для 48-летней телеведущей Юлии Меньшовой . И хотя звезда всегда удивляла своим не по годам чистым лицом, на недавних фотографиях Юлия и вовсе помолодела минимум на 20 лет!

Телеведущая Юлия Меньшова известна своей богатой мимикой, однако не только бесконечные кривляния привлекают внимание к лицу знаменитости — не по возрасту юная кожа с отсутствием глубоких морщин и пигментных пятен поражает поклонников, которые теряются в догадках, в чем же секрет ее застывшей молодости. Немудрено, что многие злопыхатели подозревают звезду в подтяжках лица, уколах красоты и прочих премудростях, благодаря которым 48-летняя теледива может дать фору многим гораздо более юным коллегам.

Недавние фотографии со съемок, которые обнародовала Юлия Меньшова, вновь вызвали бурное обсуждение ее внешности, ведь на кадрах теледива буквально сияет изнутри и выглядит явно лучше многих молоденьких девушек. «Юля, Вы волшебно выглядите. Понимаю, что не оригинальна. Но вы так поражаете своей молодостью. В чем секрет?» «Так свежо и моложаво выглядите! Подтяжка лица?» «Юля! Это вы? Это просто невероятно. Вам тут лет 25, не больше!» «Юля, расскажите, что вы сделали с лицом?» «Вы узнали секрет молодости? Становитесь все моложе и краше!»

«Юлия прекрасно выглядит, я тоже временами задумываюсь, наследственность или косметология?» «Гены пальцем не раздавишь. Наверняка наследственность, мама тоже шикарно выглядит. Ну и работа над собой, конечно» Любопытно, что Юлия дала ответ на прямые вопросы про пластическую хирургию и подтяжку лица, уверив своих почитателей, что не прибегает ни к каким радикальным мерам в отношении своей внешности. И в то время как одни поклонники усомнились в искренности знаменитости, другие все же признались, что верят ей, ведь мать Юлии Меньшовой тоже выглядит весьма неплохо, особенно учитывая ее давно уже не юный возраст.