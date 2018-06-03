Что такое свотч?

В индустрии красоты свотч — это фото или видео, на которых демонстрируется, как то или иное косметическое средство выглядит при использовании, хорошо ли видно его консистенцию и текстуру. Встретить такие материалы можно на страницах блогеров, а также на сайтах с отзывами. Главная задача свотча — рассказать, как соотносятся ожидания и реальность.

Часто в социальных сетях можно встретить свотчи с демонстрацией тех или иных продуктов при создании макияжа. Авторы таких видео выполняют мейкап и тут же рассказывают о средствах, которые используют.

Еще один вариант демонстрации бьюти-продуктов — нанесение их на кожу руки. Это помогает показать, насколько плотно ложится средство и каков его реальный оттенок.

Свотчи от «Я Покупаю»:

Тональные кремы с омолаживающим эффектом

Средства для бровей

Стойкие помады