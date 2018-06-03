«Увядает красота»: чрезмерный тюнинг лица состарил Ани Лорак

Недавний выход украинской певицы Ани Лорак огорошил поклонников, которые помнят природную привлекательность артистки. Публика с прискорбием отметила, что уколы красоты отняли уникальность знаменитости, превратив ее лицо в очередную маску.

Знаменитая певица Ани Лорак приняла участие в благотворительной акции, которая проходила в ГУМе. Надев фартук мороженщика и перчатки, звезда раздавала мороженое и щедро дарила улыбки всем вокруг. И хотя снимки с мероприятия получились сияющими и радостными, поклонники с удивлением рассматривали своего кумира, едва узнавая прославленную звезду эстрады. Неестественно пухлые губы, девственно-гладкий лоб — все указывало на неоднократное использование уколов красоты, из-за которых на некоторых фотографиях ее лицо буквально поплыло.

Такое положение дел крайне огорчило всех поклонников и почитателей украинской звезды, ведь Ани Лорак всего 39 лет, и в таком возрасте еще нет причин злоупотреблять современными достижениями косметологии и консервировать свою красоту, подправляя все недостатки внешности. Однако, по всей видимости, у певицы свое мнение на этот счет, которое огорчило публику сети. Пользователи не ожидали, что знаменитость так скоро потеряет все свое природное очарование, а потому бурно обсудили все изменения, которые произошли с Ани Лорак за последнее время.

«Она теперь стала очень старой на лицо» «Лорак 40 всего, но там филлеров, вот лицо и поползло. Красивая она женщина, но улучшайзинг все испортил и состарил ее» «Такие жуткие губы Джокера как у Лорак, появляются точно не от возраста и не от гравитации…» «У Лорак уже губы и улыбка Шеляговой» «Как же она себя испортила, состарила этим тюнингом!» «Лорак уже в конец резиновой стала! Не пойму, зачем вообще такие манипуляции делать? Чтобы из красивой девушки стать Гуинпленом?»

Впрочем и наряды дивы нередко вызывают насмешки со стороны поклонников, которые недоумевают — когда и куда подевался вкус и стиль Ани Лорак? К примеру, на днях на красной дорожке музыкальной премии звезда появилась в образе роскошной… домохозяйки.