Ещё
«Увядает красота»: чрезмерный тюнинг лица состарил Ани Лорак
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Увядает красота»: чрезмерный тюнинг лица состарил Ани Лорак 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Недавний выход украинской певицы Ани Лорак огорошил поклонников, которые помнят природную привлекательность артистки. Публика с прискорбием отметила, что уколы красоты отняли уникальность знаменитости, превратив ее лицо в очередную маску.
Знаменитая певица Ани Лорак приняла участие в благотворительной акции, которая проходила в ГУМе. Надев фартук мороженщика и перчатки, звезда раздавала мороженое и щедро дарила улыбки всем вокруг. И хотя снимки с мероприятия получились сияющими и радостными, поклонники с удивлением рассматривали своего кумира, едва узнавая прославленную звезду эстрады. Неестественно пухлые губы, девственно-гладкий лоб — все указывало на неоднократное использование уколов красоты, из-за которых на некоторых фотографиях ее лицо буквально поплыло.
Такое положение дел крайне огорчило всех поклонников и почитателей украинской звезды, ведь Ани Лорак всего 39 лет, и в таком возрасте еще нет причин злоупотреблять современными достижениями косметологии и консервировать свою красоту, подправляя все недостатки внешности. Однако, по всей видимости, у певицы свое мнение на этот счет, которое огорчило публику сети. Пользователи не ожидали, что знаменитость так скоро потеряет все свое природное очарование, а потому бурно обсудили все изменения, которые произошли с Ани Лорак за последнее время.
«Она теперь стала очень старой на лицо» «Лорак 40 всего, но там филлеров, вот лицо и поползло. Красивая она женщина, но улучшайзинг все испортил и состарил ее» «Такие жуткие губы Джокера как у Лорак, появляются точно не от возраста и не от гравитации…» «У Лорак уже губы и улыбка Шеляговой» «Как же она себя испортила, состарила этим тюнингом!» «Лорак уже в конец резиновой стала! Не пойму, зачем вообще такие манипуляции делать? Чтобы из красивой девушки стать Гуинпленом?»
Впрочем и наряды дивы нередко вызывают насмешки со стороны поклонников, которые недоумевают — когда и куда подевался вкус и стиль Ани Лорак? К примеру, на днях на красной дорожке музыкальной премии звезда появилась в образе роскошной… домохозяйки.
Eva.ru: последние новости
«Наследственность или косметология?»: Юлия Меньшова молодеет на глазах «Космическая Анна»: Чиповская экспериментирует со стилем Феерия красоты: 15 потрясающих бьюти-новинок
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Дома-2» взбесила снимком дочки без трусов128
Отец и дочь нарушили правила и покорили интернет
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта?17
Что говорит о женщине форма ее груди23
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ161
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
03:46
Голливудские детки, которые позорят родителей
Дети Звёзды
06:36
Женщины, которые отпугивают мужчин
Психология
00:57
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Мода
03:30
«Бесстыжая бабушка» Кондулайнен снялась голой
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение