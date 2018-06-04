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Видео: Ким Кардашьян превратили в принцессу Жасмин с помощью макияжа
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Видео: Ким Кардашьян превратили в принцессу Жасмин с помощью макияжа 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Звезда YouTube и визажистка Кэнди Джонсон выпустила новый видео-урок — как сделать макияж в стиле Жасмин из «Аладдина»; моделью для нового пошагового видео стала Ким Кардашьян, которая стараниями Кэнди действительно превратилась в что-то похожее на Жасмин — как минимум бровями.
Попытки Ким превратиться в диснеевскую принцессу с помощью макияжа не обманули ее дочку: Норт, когда Ким позвонила ей по FaceTime уже в образе Жасмин, ни на минуту не обманулась и сказала — «Ты не похожа на Жасмин. Ты на самом деле Ким!»
Из этого видео мы вынесли два факта: первое — брови а-ля Жасмин в реальной жизни выглядят ужасно и второе — Норт почему-то называет свою маму по имени.
попкорнnews
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