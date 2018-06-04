Видео: Ким Кардашьян превратили в принцессу Жасмин с помощью макияжа

Звезда YouTube и визажистка Кэнди Джонсон выпустила новый видео-урок — как сделать макияж в стиле Жасмин из «Аладдина»; моделью для нового пошагового видео стала Ким Кардашьян , которая стараниями Кэнди действительно превратилась в что-то похожее на Жасмин — как минимум бровями.

Попытки Ким превратиться в диснеевскую принцессу с помощью макияжа не обманули ее дочку: Норт, когда Ким позвонила ей по FaceTime уже в образе Жасмин, ни на минуту не обманулась и сказала — «Ты не похожа на Жасмин. Ты на самом деле Ким!»

Из этого видео мы вынесли два факта: первое — брови а-ля Жасмин в реальной жизни выглядят ужасно и второе — Норт почему-то называет свою маму по имени.

попкорнnews