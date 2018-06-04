Какие параметры женской груди считаются идеальными

Дыньки, вишенки, лимоны, апельсины, ананасы… Догадались, что речь не об открытии долгожданного сезона фруктов и ягод? В центре внимания — грудь, неотъемлемая часть женственности. Рассказываем о том, какой бюст принято считать эстетически идеальным.

Форма

С чем только не сравнивают форму груди: с фруктами, геометрическими фигурами, блюдцами, каплями, ушами спаниеля… Красивая форма — понятие индивидуальное, но, как показывает практика, большинство пациенток пластических хирургов отдают предпочтение естестественным, природным формам. Кстати, у совершенной формы есть один важный критерий: когда ты двигаешься, она не должна заметно изменяться — это говорит об упругости груди. Очевидно, сильный пол не привлечет бюст, который гордо простирается до пупка или отсутствует вовсе. Исправить ситуацию может пластика: мастопексия позволит подтянуть обвисшую грудь, редукция — уменьшить слишком большие молочные железы, а аугментация — увеличить размер и добиться желаемой формы.

Размер имеет значение

В моде естественность, поэтому космические размеры 5+, популярные в начале 2000-х, уходят в прошлое. Размер имеет значение, однако не стоит впадать в крайности ради сиюминутного каприза и перегружать позвоночник: если вы миниатюрная девушка, то импланты размером с футбольный мяч вряд ли подчеркнут индивидуальность. Золотая середина — третий размер.

Золотое сечение

Ждали момента, когда тебе пригодится школьная геометрия? Поздравляем, этот момент настал! Чтобы узнать о том, насколько вы близки к совершенству, достаточно измерить: а) расстояние между сосками; б) расстояние от соска до впадины между ключицами. Первую длину раздели на два и полученное число раздели на вторую длину. Если значение 0,4‒0,6, то можешь смело похвастаться идеальными пропорциями. Показатель менее 0,4 свидетельствует о «провисании» груди, выше 0,6 — о слишком высоком расположении.

По формуле британского пластического хирурга Патрика Малуччи можешь измерить идеальное соотношение полюсов — областей, расположенных выше и ниже соска соответственно. Мысленно разделите грудь горизонтальной линией, проходящей через сосок. В идеале на верхнюю часть должно приходиться 45%, на нижнюю — 55%.

Размер и направление сосков

Как и форма груди, идеал соска — вопрос субъективный. Эталон — аккуратные соски, окруженные небольшой ареолой и направленные немного вверх под углом от 20 до 45 градусов. Многие женщины считают свою грудь некрасивой именно из-за дефектов сосково-ареолярной зоны: нечеткие, втянутые, слишком большие, асимметричные или растянутые соски зачастую снижают уровень удовлетворенности внешним видом своего тела (спойлер: проблему легко устранить путем коррекции сосков и ареолы).

Идеальная симметрия

Ни для кого не секрет, что полная симметрия — довольно редкое явление. Как правило, молочные железы в той или иной степени отличаются друг от друга. Исправить недочет поможет липофиллинг — операция по восполнению недостающего объема путем пересадки жировых клеток из мест, где они находятся в избытке (живот, ягодицы и т. д.). Зачастую после резкого похудения, набора веса, беременности и родов асимметрия бросается в глаза, доставляет дискомфорт и нарушает общий эстетический вид тела — в таких случаях более актуальна маммопластика.