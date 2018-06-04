Поворот на Восток: бьюти-трюки азиатских красавиц

Некоторые японки или кореянки в 50 выглядят на 30. Так как же они это делают, ведь очевидно, что дело тут не только в хорошей генетике? Давай разбираться по порядку, в чем же тут секрет.

Европейские и азиатские девушки разительно отличаются в подходе к своей красоте и любимым бьюти-ритуалам по уходу за собой. Если первые маскируют уже проявившиеся признаки старения, то вторые изначально предотвращают этот процесс и поддерживают эффект на протяжении долгого времени. Мы собрали самые действенные бьютихаки из азиатского ухода, которые советуем использовать на благо своей красоты.

Маски и патчи

Азиатский уход немыслим без тканевых масок и патчей для зоны вокруг глаз. Хлопковые материи могут быть пропитаны гиалуроновой кислотой, коллагеном, витаминами, натуральными маслами и экстрактами. Такие маски хороши тем, что оказывают мгновенный эффект: увлажнение, питание, подтягивание.

Насчет отбеливающих вариантов стоит сказать отдельно, ведь азиатские красавицы нередко используют их в своем уходе, недаром у них такая свежая и сияющая кожа, что сама Белоснежка позавидует.

Кстати, китайская актриса Фан Бинг Бинг утверждает, что делает около 600 масок в год — каждый день утром (увлажняющую) и вечером (отбеливающую).

Патчи тоже заслуживают внимания, особенно популярны гидрогелевые с улиточной слизью и алоэ, они быстро снимают отеки после бурной вечеринки и помогают придать глазам свежий и отдохнувший вид.

Вместо скрабов и жестких пилингов кореянки отдают предпочтение щадящим маскам-скаткам на гелевой основе из воска и биоцеллюлозы. Они не царапают кожу и при растирании образуют катышки, на которые цепляются черные точки, ороговевшие частицы и грязь.

Спонж конняку

Азиатские специалисты уверены, что натуральная губка-спонж, сделанная из корня растения конняку, гораздо лучше и бережнее очищает, чем синтетическая щетка. Дело в том, что губка содержит щелочной состав древесины и вбирает много влаги. Это нормализует избыточную кислотность кожи и способствует кровообращению и росту новых клеток. Положи губку в миску с теплой водой и дай набухнуть. После того как она стала мягкой, можешь начать ежедневный ритуал умывания.

5-ступенчатая система ухода

В утреннем уходе мы обычно ограничиваемся гелем для умывания, самые ответственные из нас используют увлажняющий крем, а некоторые русские бьюти-гуру даже наносят санскрины. А вот у азиаток предусмотрен целый ритуал.

Сначала идет тщательное очищение пенкой для лица. После умывания кожа начинает быстро терять влагу, поэтому после очищающих средств следует немедленно нанести тонер — гелеобразное средство, способствующее дополнительному очищению и сохранению влаги. Кстати, азиатки обычно не наносят его на ватный диск, а наливают в руки и распределяют массажными движениями по лицу.

Третий этап ухода — эссенция. Это средство с легкой текстурой, за счет нее микроэлементы глубоко проникают в кожу и подготавливают ее для нанесения эмульсии и крема. Предпоследний этап — эмульсия, основное увлажняющее средство, придающее коже сияние и свежесть. Последним наносится крем.

Запомните, что азиатки ни в коем случае не размазывают его по лицу, потому что растягивать кожу вредно. Средства наносят в технике face-slapping.

Face-slapping

Face-slapping — массаж, основанный на похлопываниях по лицу и телу. Эта техника очень популярна в Корее, а недавно перекочевала и в Америку. Он в несколько раз усиливает действие кремов, улучшает кровообращение, держит кожу в тонусе и омолаживает ее. Чтобы выполнить такой массаж, после очищения кожи нанесите крем, а затем похлопывающими движениями пройдись от лба к подбородку. Мысленно сузьте диаметр лица и с каждым новым кругом задействуй все большую часть кисти. Добравшись до носа, производите движения уже целой ладонью. Затем проделайте все в обратном направлении — от носа до линии роста волос. А также посмотрите, как модный блогер Кристина Чанг выполняет такой массаж.

Метод 424

Корейская поп-звезда и актриса Пэ Су Джи рассказала о своем методе по снятию макияжа 424. Суть состоит в том, что 4 минуты ты втираешь масло в кожу, 2 минуты вспениваешь на лице очищающее средство, а 4 минуты ополаскиваешь водой. Из-за использования масла такой метод называется двойным очищением, а практиковать его или нет — решать вам.

Макияж

Что касается макияжа, то тут все очень просто. После 5-ступенчатой системы наносится легкий BB-крем, обязательно прокрашивается межресничный контур, а также используется тинт для бровей. Макияж губ не предусматривает темных оттенков и тщательно прорисованных контуров. Достаточно нанести тинт натуральных оттенков подушечкой пальца, чтобы получился эффект зацелованных губ. Азиатки практически никогда не пользуются контурингом, потому что они приверженцы натуральной красоты, а это предусматривает минимум косметики.

Возьмемся за скальпель

Хотя азиатки и не злоупотребляют макияжем, зато они не обходят стороной пластические операции. В топе самых популярных блефаропластика — операция по изменению формы век и разреза глаз. Также популярными остаются операции по изменению формы носа, коленей и груди.

Стоит отметить, что примерно каждая пятая девушка в Южной Корее ложилась под скальпель хирурга, а некоторые родители дарят своим детям подарочные сертификаты на пластику на выпускной, день рождения или даже поощряют за хорошую сдачу экзаменов в университет. Кстати, Южная Корея — бесспорный лидер в пластической хирургии, этим, конечно, не преминули воспользоваться соседи по региону — жительницы Китая очень часто ездят в Корею, чтобы поправить носик или заполучить европейское веко. Стоит ли говорить, что по возвращении на родину у новоявленных красоток возникают проблемы на паспортном контроле?