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Бывшая «Мисс мира» стала похожа на клоуна
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Бывшая «Мисс мира» стала похожа на клоуна 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Похоже, ей пора уволить визажиста и стилиста.
35-летняя Приянка Чопра, бывшая «Мисс мира» и звезда сериала «Куантико» появилась на модном ланче Chanel в образе, который шокировал поклонников. Губы на пол-лица и угольно-черные густые брови сделали красивую девушку похожей то ли на клоуна, то ли на персонаж комиксов.
При этом Приянку называют одной из самых красивых женщин не только Индии (модель и актриса карьеру свою начинала в Болливуде), но и всего мира. Кстати, два года назад она вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.
Но ее последний образ действительно, сложно назвать удачным. Кроме всего прочего, светлый свободный комбинезон полнил звезду на несколько размеров. А прическа вместо того, чтобы подчеркнуть изящный овал лица, полностью его скрывала. Так что, похоже, Чпоре пора уволить не только визажиста, но и всю команду ее стилистов.
Впрочем, несмотря ни на что, девушка просто светится счастьем. Совсем недавно стало известно, что Приянка официально встречается с актером и музыкантом Ником Джонасом. Папарацци уже запечталели их на нескольких романтических свиданиях, да и на парочке официальных мероприятий влюбленные появились вместе.
Приянка Чопра и Ник Джонас
Кстати, Ник Джонас младше Приянки ровно на 10 лет. Но, похоже, это ни его, ни модель ничуть не смущает. Кстати, Ник в свое время встречался с другой признанной красавицей — «Мисс Вселенной» Оливией Калпо. И раз уж он выбрал Приянку, значит, ее красоту вряд ли можно чем-то испортить. А один неудачный выход в свет — это просто досадная мелочь. Мы собрали галерею фото Чопры, где она выглядит просто блестяще!
Больше фото — по стрелке
Мисс Вселенная пришла на вечеринку с голой грудью
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