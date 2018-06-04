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Любимые ароматы Меган Маркл
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Любимые ароматы Меган Маркл 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
В отличие от свадебного платья с пятиметровой фатой, ароматы герцогиня Сасекская предпочитает без заметного шлейфа, сидящие близко к коже. Какие именно, рассказывает парфюмерный обозреватель Bazaar.ru Марина Грибова.
В том, что у Меган Маркл неплохой вкус в выборе одежды мы уже не раз убеждались. Она предпочитает беспроигрышные наряды довольно лаконичного кроя (особенно после знакомства с принцем Гарри), выглядящие при этом модно. Поэтому, когда мы узнали о ее любым ароматах, удивляться не пришлось.
Среди ее фаворитов числятся два одеколона английской марки Jo Malone London — собранный из колокольчиков, ландышей и шиповника — цветочный Wild Bluebell и древесно-морской Wood Sage & Sea Salt, вобравший в себя запах побережья, песка, гальки и пропитанных солью прибрежных коряг. Оба аромата легкие, свободолюбивые и природные, напрочь лишенные столь популярных в последние годы гурманских нот.
Также в числе фаворитов Меган Маркл числится еще один аромат, навевающий мысли о бескрайних прибрежных просторах — Côte d’Azur (с фр. «Лазурный берег») от Oribe. Эта марка известна прежде всего среди профессионалов продуктами по уходу за волосами. Именно популярность запаха этих средств у клиентов и привела владельцев к идее создания парфюмерного аналога. Воплощать ее в жизнь взялись Пьер Вульф и Джером Эпинет. Последний, к слову, знаменит такими работами для Byredo, как La Tulipe и Bal d’Afrique. Côte d’Azur открывается нотами свежего лимона, черной смородины, калабрийского бергамота и сицилийского апельсина. Далее вступают цветочные ноты — тубероза, голубой цикламен и белый жасмин, а база состоит из сандала, ветивера и амбры.
Кроме этого, перед свадьбой, пара обратилась к одной из старейших английских парфюмерных фирм, являющейся давним поставщиком британского королевского двора — Floris London, с просьбой создать индивидуальный парфюм для этого памятного события. Известно, что он напоминает Bergamotto Positano, аромат Floris London, который есть в широкой продаже и построен вокруг цитрусовых, морских и древестных нот, любимых новой герцогиней Сасекской.
Что ж, можем предположить, что тренд на «нюдовые» ароматы имеет все шансы быстро набрать обороты среди поклонников стиля Меган Маркл.
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