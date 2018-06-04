Летний макияж: каким он должен быть?

Летом правила игры в бьюти-индустрии меняются. Макияж становится легче, косметика защитной, а образ сияющим. Итак, какие же правила важно соблюдать, чтобы летний мейкап был идеальным?

1. Тональный крем должен быть невесомым

Используй воздушные нежные текстуры на водной основе — они ничуть не хуже справятся с поставленной задачей маскировки мелких недостатков, и ты не будешь чувствовать лишней «тяжести» на лице. «В жару плотные кремы создадут эффект маски и не лучшим образом скажутся на коже, — подчеркивает Ольга Пивоварова , визажист Beauty Bistro. — А вот ВВ и СС кремы — то что надо. Плюс увлажняющие кремы с мерцающими частичками, они выровняют тон и при этом останутся на лице совершенно незаметными».

2. Пудры должны быть рассыпчатыми

А также румяна и бронзеры! Просто запомни: рассыпчатые текстуры не утяжеляют макияж и не забивают поры.

3. Закрепитель для макияжа выбирай с увлажняющим составом

Чтобы мейк не потек и стойко держался весь день (даже в +30), используй термальную воду — она дополнительно увлажнит лицо и придаст ему свежести.

4. Защищай губы от солнца

Для губ выбирай увлажняющие, легкие средства, и обязательно с SPF.

5. Используй водостойкую косметику

Это касается теней для век, карандашей и подводок. Только учти, что для их снятия тебе понадобятся особые средства с пометкой «для стойкого макияжа».

6. Фиксируй брови бесцветным гелем

Он не будет заметен, но при этом поможет тебе придать и сохранить форму бровей.

7. Выбирай сияющие текстуры

Летом чем больше сияния, тем лучше. И никак не обойтись без хайлайтера, в идеале кремовой текстуры — он выглядит естественно и создает красивый блеск. Выбирай розовые, золотистые и немного металлические оттенки — они придадут свежесть и подчеркнут загар. А еще пригодятся сияющие помады и блески для губ.

«Также в этом году как никогда актуальны мерцающие тени для век, — уточняет Ольга Пивоварова, визажист Beauty Bistro. — Выбирай бронзовые, нежно-персиковые, фиолетовые, розовые и лиловые тени в кремовой текстуре. Они будут идеально лежать и дадут красивое сияние глазам».

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