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Как сохранить молодость без врачей
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Как сохранить молодость без врачей 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Многие следят за собой в том числе и для того чтобы замедлить процесс неизбежного старения, или же улучшить свой внешний вид. И у многих это хорошо получается, не будем отрицать. Одни применяют кремы, маски, массаж лица (в том числе посредством мезороллеров), а также прибегают к помощи инъекций полезных или не очень субстанций, пластических операций. Однако сторонники фейс-фитнеса утверждают, что если им заниматься каждый день, большинство из этих средств попросту не понадобится.
Что же это такое? Каждый, использующий данную методику, дает ей свое название — йога для лица, аэробика для лица, фитнес для лица, зарядка для лицевых мышц и прочие. Суть же остается одна и та же — это специальный комплекс упражнений на 15-20 минут, призванный укрепить мышцы лица, улучшить микроциркуляцию естественных жидкостей, наладить выведение лишней жидкости и других продуктов обмена из межклеточного пространства и восстановить ток лимфы и венозного кровообращения с помощью лимфодренажа. Для кого-то этот вид фитнеса становится поддерживающей гимнастикой после тяжелых пластических операций. Автором канонов фейс-фитнеса является Кэрол Мэджио, выпустивший в 2015 году книгу «Аэробика для кожи и мышц лица».

Чем полезен фейс-фитнес?

Как давно известно из изысканий медиков, на одного среднестатистического человека приходится от 400 до 850 мышц, и практически 25 процентов этих мышц расположены в области шеи и лица. Правда, их постоянная активность не всегда идет во благо. Для красоты женщины это проблема — на лице появляются морщины, кожа обвисает. Согласно мнению фейс-фитнес–тренеров, визуальное старение можно если не остановить, то хотя бы замедлить. Работает ли это на самом деле? Да, работает. Но, как часто бывает, есть одно большое но — нужно соблюдать множество условий. По методике клуба Faceday вы должны питаться только диетической, нежирной и несоленой пищей, спать не на животе и не на спине, а на боку в позе эмбриона — якобы это замедляет старение кожи лица и шеи, следить за своей осанкой и не держать книгу на коленях, когда читаешь ее (из–за этого появляется второй подбородок).
Фейс-фитнес способствует лучшему пониманию физических процессов, происходящих с кожей лица, пониманию своей красоты, и того, что нужно о себе заботиться и себя любить. Не стоит ждать от него многого — он не сделает из вас красавицу за считанные дни, для этого нужно посетить косметолога, выполнить комплекс процедур, назначенный им, следовать всем предписаниям по уходу за лицом — делать пилинг и использовать скрабы, если у вас сухая кожа, увлажнять ее и защищать от солнца, контролировать выработку кожного жира.
Удивительно, но фейс-фитнес может быть и опасен. Противопоказаний к применению его немного, но они существуют — кожные заболевания, заболевания лицевых нервов (они могут усилиться на фоне сильной нервной активности). Противопоказан он и при нарушении мозгового кровообращения и гипертоникам –относительно сильные нагрузки на мышцы лица и шеи могут привести к недомоганию и даже летальному исходу. Так что будьте осторожны.

Звезды, которые без ума от фейс-фитнеса

Данный вид своеобразного спорта не возник из ниоткуда. Его популярность значительно выросла, когда о нем заговорили звезды. Из российских знаменитостей в этом были замечены, к примеру, Вера Брежнева, которая, по ее словам, регулярно практикует гимнастику для лица наряду с обычной йогой и правильным питанием. Она уверена, что фейс-фитнес помогает ей сохранить красоту и избавиться от возникновения мелких мимических морщинок. Фейс-фитнесом увлекаются также такие известные личности, как Эдита Пьеха, Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон. Естественно, что на таком фоне многие российские и не только обыватели проявили интерес к звездной методике поддержания тонуса лица.
В заключение хотелось бы сказать, что в первую очередь стоит обращать внимание на свой образ жизни — лишь тогда данная методика может вас омолодить.
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