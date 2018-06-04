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После шашлыка необходимо постирать всю одежду
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После шашлыка необходимо постирать всю одежду 

Доктис 1 час назад
Когда мы жарим шашлык, меньше всего мы думаем об опасности рака. И даже самым осторожным вряд ли придет в голову, что канцерогенные вещества при этом проникают через кожу.
Известно, что во время жарки мяса на открытом огне в большом количестве образуются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) — канцерогенные соединения, которые при попадании в организм способны вызывать мутации ДНК. Опасна в этом отношении поджаристая корочка, которую лучше отделить и не есть. Но, как показали исследования Американского химического общества, не обязательно есть шашлык — достаточно просто стоять около мангала, чтобы получить большое количество ПАУ через вдыхаемый воздух и… через кожу.
Чтобы уточнить, какой из этих путей опаснее, исследователи разделили шашлычников-добровольцев на несколько групп в зависимости от того, насколько близко они находились к мангалу. После барбекю у всех испытуемых взяли анализ мочи, чтобы определить количество полученных ПАУ.
Как и ожидалось, больше всего канцерогенных соединений получили те, кто ел поджаристый шашлык. Но на втором месте по вредности неожиданно оказался дым, проникающий сквозь кожу, оставив вдыхаемый дым на третьем месте. Причем выяснилось, что если поначалу одежда защищает от проникновения ПАУ к телу, то спустя несколько часов пропитанная дымом футболка или рубашка начинает сама отдавать канцерогенные соединения коже под ними. Поэтому ученые советуют сразу после пикника отправлять одежду, в которой вы стояли у мангала, в стирку.
Исследование опубликовано в журнале Environmental Science & Technology.
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