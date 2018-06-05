Полуэктову расскажут о сбрасывающей асфальт дороге

Депутат горсовета Орла Евгений Косогов добрался до села Моховое и убедился в том, что асфальт там укладывали холодным в грязь и без битума. Мужчине удалось покрошить новую дорожную одежду руками.

Местные жители в беседе с депутатом назвали работу «халтурой». Одна бабушка, описывая строительство, свела пальцы к миллиметрам: «вот такусенький слой асфальта». Дорогу сделали за половину дня. Укатывали маленьким катком, которые обычно привлекают к работам во дворах.

«Нами было написано обращение в прокуратуру Орловской области на имя руководителя Ивана Полуэктова с просьбой принять меры прокурорского реагирования в отношении руководства подрядной организации, выполнявшей укладку асфальта в селе Моховое, а также призвать к ответу конкретных чиновников, которые должны были осуществлять контроль за выполнением дорожных работ», — сообщил Косогов.

Депутат задается вопросом, где же «тотальный контроль», который был обещан врио губернатора Андреем Клычковым.

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