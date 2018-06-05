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Полуэктову расскажут о сбрасывающей асфальт дороге
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Полуэктову расскажут о сбрасывающей асфальт дороге 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Депутат горсовета Орла Евгений Косогов добрался до села Моховое и убедился в том, что асфальт там укладывали холодным в грязь и без битума. Мужчине удалось покрошить новую дорожную одежду руками.
Местные жители в беседе с депутатом назвали работу «халтурой». Одна бабушка, описывая строительство, свела пальцы к миллиметрам: «вот такусенький слой асфальта». Дорогу сделали за половину дня. Укатывали маленьким катком, которые обычно привлекают к работам во дворах.
«Нами было написано обращение в прокуратуру Орловской области на имя руководителя Ивана Полуэктова с просьбой принять меры прокурорского реагирования в отношении руководства подрядной организации, выполнявшей укладку асфальта в селе Моховое, а также призвать к ответу конкретных чиновников, которые должны были осуществлять контроль за выполнением дорожных работ», — сообщил Косогов.
Депутат задается вопросом, где же «тотальный контроль», который был обещан врио губернатора Андреем Клычковым.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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