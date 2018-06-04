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В Залегощенском районе дорога сбрасывает новый асфальт, как старую кожу
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В Залегощенском районе дорога сбрасывает новый асфальт, как старую кожу 

РИА 57 56 минут назад
Фото: РИА 57
В Моховое Залегощенского района Орловской области положили участок нового асфальта. Картину после недельной эксплуатации запечатлели на фото и опубликовали в группе «Город Орел ».
В комментариях автор снимков указывает, что асфальт укладывали сразу на щебёнку, не проливая её битумом, а в некоторых местах слой покрытия не превышает и одного сантиметра.
В комментариях к публикации орловцы пишут, что странно, что такие ремонты ещё кого-то удивляют.
В Орловской области в начале мая дорожные работы стартовали в 18 муниципальных образованиях. При их проведении врио губернатора Андрей Клычков поручил уделить особое внимание качеству, использованию эффективных технологий и современных материалов.
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