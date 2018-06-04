В Залегощенском районе дорога сбрасывает новый асфальт, как старую кожу

В Моховое Залегощенского района Орловской области положили участок нового асфальта. Картину после недельной эксплуатации запечатлели на фото и опубликовали в группе «Город Орел ».

В комментариях автор снимков указывает, что асфальт укладывали сразу на щебёнку, не проливая её битумом, а в некоторых местах слой покрытия не превышает и одного сантиметра.

В комментариях к публикации орловцы пишут, что странно, что такие ремонты ещё кого-то удивляют.

В Орловской области в начале мая дорожные работы стартовали в 18 муниципальных образованиях. При их проведении врио губернатора Андрей Клычков поручил уделить особое внимание качеству, использованию эффективных технологий и современных материалов.