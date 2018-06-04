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На раз два: упражнения, которые помогут быстро убрать носогубные складки
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На раз два: упражнения, которые помогут быстро убрать носогубные складки 

Карельские вести 52 минуты назад
Фото: Карельские вести
Избавиться от мимических морщин, а точнее заломов, которые возникают около рта, очень сложно. Ведь заставить себя не улыбаться — невыполнимая задача. Тем более раз они уже появились, то так просто не уйдут. Разгладить носогубные складки можно несколькими способами, но самым действенным и безопасным был, есть и будет самомассаж. Но нужно знать, куда нажимать и как массировать, чтобы результат проявился, а не стал неприятным подарком. В этом вопросе нам помогли разобраться профессиональные специалисты.
«За 7 лет обучения женщин самомассажу я выяснила, что есть топ-3 проблем, которые беспокоят женщин в их лице: третье место — лоб, где у большинства морщинки и заломы появляются довольно рано; второе место — шея, так называемые «кольца Венеры» всегда добавляют возраст; первое место — носогубная складка, которую женщины пытаются убрать и нитями, и филлерами, но она все равно возвращается. На этот случай на помощь приходят упражнения из самомассажа, которые помогут улучшить состояния кожи и разгладить носогубную складку. Перед их выполнением следует нанести на кожу жирный крем, чтобы руки хорошо скользили».
Первый комплекс упражнений
Сложи руки на лице как будто хочешь крикнуть «ау!». Большие пальцы расположены под подбородком, остальные обхватывают нос. Закрой ладони и с ощутимым нажатием подтягивай лицо вверх до макушки. В конце выполни несколько массажных движений волосяного покрова. Повтори упражнение 3−5 раз.
Затем поставь руку ребром, имитируя линию скул, о которой всегда мечтала. Сильно прижми и поставь другую руку параллельно руке на скуле, сделай выдавливающее движение по направлению к середине уха (как на видео).
Второй комплекс упражнений
Поставь пальцы обеих рук на середину подбородка, плавным движением проведи ими по носогубной складке по направлению к носу. Надави на точки под носом. Повтори движение 3 раза. Затем тщательно разотри нос и носогубную складку. Помни, что воздействие должно быть на мышцы, а не на кожу. Растирай тщательно и с усилием, но больно не должно быть. Затем плавным движением переходи на лоб и вниз к ключице.
Снова поставь пальцы обеих рук на середину подбородка, плавным движением проведи ими по носогубной складке по направлению к носу. Ощутимо надави на точку около крыльев носа, затем скользящим движением, но с сильным нажимом, переведи руки к козелку (точка около середины уха). Затем опусти руки вниз к ключице.
Затем проложи пальцами одной руки носогубную складку, ощутимо надави на точки около крыльев носа. Другой рукой выполни круговое движение вокруг глаза, словно стягивая кожу к носу. Обеими руками сделай выталкивающее движение к козелку и затем вниз к ключице. Повтори движение на другой части лица.
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