В сети появился онлайн-магазин, где можно достать редкие продукты ухода

1 июня открылся онлайн-магазин косметики Foam, где можно найти самые прогрессивные и эффективные средства по уходу за лицом, телом и волосами, марки декоративной косметики, парфюмерию и ароматы для дома. Список брендов (а их на сайте более 60-ти) и средств был собран популярными бьюти-экспертами Машей Ворслав и Адэль Мифтаховой, которые также будут вести на площадке блог.

В числе марок, уже представленных на Foam есть Baxter of California, MALIN+GOETZ, SACHAJUAN, Grown Alchemist, Erborian, Manly Pro, Blinc, Rejudicare, Wish Formula и Weleda.