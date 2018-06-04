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32-летняя Эмбер Херд показала идеальные ягодицы
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32-летняя Эмбер Херд показала идеальные ягодицы 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Бывшая жена Джонни Деппа — само воплощение секса.
Самая яркая представительница голливудской фабрики грез довольно часто дразнит поклонников в Instagram пикантными фотографиями на отдыхе. И в этот раз не обошлось без ее прекрасных и упругих ягодиц в белом купальнике. Конечно, актриса может пользоваться бонусами свободной женщины и с азартом демонстрировать бывшим, что они потеряли. Напомним, Эмбер и Джонни Депп расстались два года назад, а отношения с миллиардером Илоном Маском перешли в дружеское русло.
Актриса призналась, что тщательно следит за фигурой, однако блондинка не занимается изнуряюшими тренировками в спортзале. Поклонники и завистники идеальной фигуры гадают, в чем же секрет стройности женщины.
В одном из интервью Эмбер призналась, что самое главное — мысли. Если девушка будет позитивно настроена, то она будет как будто светииться изнутри радостью и здоровьем. И такое состояние станет главной мотивацией для похода в спортзал. Также важно правильно питаться, однако не нужно себя строго ограничивать, иначе есть большая вероятность «сорваться» Актриса любит бегать, поэтому лишние каллории ей точно не грозыт. Женщина предпочитает сама себе готовить и не питаться в ресторанах. Только так можно контролировать то, что ты ешь. Безусловно, залог прекрасного внешнего вида — уход за кожей лица. Артистка счиатает, что увлажныющие крема должны быть в бьюти-арсенале каждой девушки.
Вот и все: Эмбер Херд рассталась с Илоном Маском
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