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Австралийка четверть века не смывала тушь с глаз и заработала наросты
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Австралийка четверть века не смывала тушь с глаз и заработала наросты 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: Lenta.ru
Австралийка никогда не смывала косметику с лица и осталась со шрамами на веках. Об этом сообщает новостной портал Science Alert.
Тереза Линч (Theresa Lynch) из Сиднея пожаловалась офтальмологу на резь в глазах. Во время осмотра врач обнаружил на обратной стороне век 50-летней женщины черные пятна. «Она призналась, что больше 25 лет активно пользовалась тушью для ресниц и далеко не всегда ее смывала», — отметила доктор Дана Робаи (Dana Robaei).
По ее словам, в течение нескольких лет, пока женщина спала с нанесенной на ресницы тушью, она крошилась, впитывалась в слизистую оболочку глаза и затвердевала. Небольшие кусочки застывшего косметического средства прокололи конъюнктиву и царапали роговицу. «По ощущениям напоминает песок в глазах — постоянное раздражение», — подытожила врач.
Линч пришлось пережить полуторачасовую операцию, в ходе которой доктора удалили все кусочки туши из ее глаз. В результате у нее остались шрамы на веках и роговице.
«Очень важно как следует снимать косметику каждый вечер, без исключений. Я не должна была позволить этому зайти так далеко», — заявила Линч, решившая обнародовать свою историю в назидание другим девушкам.
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