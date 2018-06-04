Новые пластические операции входят в моду

Когда мы слышим о пластической хирургии, на ум приходят стандартные ринопластика или увеличение груди. Однако в современном мире технологии шагнули вперед и теперь подобные процедуры используются повсеместно. Сегодня мы вам расскажем о самых необычных пластических операциях, которые становятся популярными.

Изменения внешнего вида у пупка

Мечтаете о ровной ямке вместо выпуклого пупка? Современная хирургия может сделать и это. В последнее время подобные процедуры набирают популярность, а чаще всего к ней прибегают девушки.

Добавление углов у челюсти

Примерно пару лет назад общественность стала утверждать, что идеальное женское лицо должно иметь острые углы. А уже сейчас подобный вид челюсти стал настоящим трендом. Даже появились особые операции по "наращиванию" этих самых углов.

Увеличение носа

Наверняка вы слышали о корректировке или уменьшении носа. Но сейчас мы расскажем о процедуре, которая позволяет увеличить нос. Оказывается, некоторых девушек не устраивает их маленький носик и они грезят о том, чтобы сделать его немного больше. Другие же мечтают о курносом носике и ложатся под нож хирурга в погоне за ним.

Ботокс яичек

Если вы имеете представление, зачем женщины используют ботокс, то вам будет понятна технология данной процедуры. Оказывается, теперь препарат, который эффективно разглаживает морщины, используют мужчины для придания своим тестикулам "симпатичный" вид.

Филлеры для бровей

В последнее время не модно рисовать брови или ходить на татуаж. Сегодня можно изменить форму бровей, используя филлеры. Таким образом брови становятся более приподнятыми, а взгляд — выразительным.

Филлеры для век

Подобная процедура проводится и для век. Нередко по векам можно заметить, насколько у вас уставший вид. Филлеры приоткрывают глаза, делая лицо свежее и открытее. Коррекция подбородка Этот тренд внесла в массы Ким Кардашьян вместе со своими сестрами. Филлеры способны откорректировать форму подбородка или подчеркнуть его. Подобная острота сразу бросается в глаза и, по мнению большинства, выглядит сексуально.

Наращивание пресса

Теперь реальностью стал и фальшивый пресс. Благодаря имплантам некогда округлый животик превращается в "кубики". Операция схожа с процедурой увеличения груди, ведь в ней тоже используются импланты.

Липосакция лица

В случае, если вы похудели, а лицо осталось круглым, то пухленьким щечкам можно дать бой. Кроме того, нередко процедура используется для избавления от лишнего жира с нижней части челюсти. Согласитесь, худенькое лицо выглядит аккуратнее и милее. ​