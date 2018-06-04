10 операций звезд, о которых вы не знали

Кто из звезд сделал сразу 10 пластических операций и косметологических манипуляций и как посещение стоматолога помогло Николь Кидман в начале карьеры? Пластические хирурги и косметологи комментируют изменения звезд категории А.

Примерно в 20-23 года Анджелина Джоли делала ринопластику, ей откорректировали спинку носа, уменьшили кончик, изменили форму крыльев.

Все знают о маммопластике актрисы, но главный врач клиники Remedy Lab Татьяна Быковская утвержает, что Джоли прибегала и к коррекции скуловой зоны. «Безусловно, скулы стали более выразительными после похудения. Такого эффекта можно добиться, добавив скуловой области дополнительный объем за счет имплантов».

Также у звезды изменился подбородок и форма нижней челюсти (ее выдвинули вперед) — проведена ортодонтическая операция или инплантация подбородка.

В молодости Виктория была полнее. Затем она сильно похудела, и это в значительной степени изменило ее внешность (о том, как менялись все участницы Spice Girls, читайте по ссылке).

Управляющий партнер клиники «Премиум Эстетикс» Наталья Григорьева отмечает, что звезда несколько раз корректировала грудь. Для первой операции она выбрала не анатомические, а шарообразные импланты. «Очевидно, что со временем Виктория сменила их на импланты более естественной формы. При ее хрупком телосложении такая грудь выглядела неестественно».

Другие операции — ринопластика и коррекция подбородка. «Кончик носа Виктории стал заметно уже, спинка носа — ровнее. Возможно, Бэкхем удлинила подбородок с помощью импланта или нарастила костную ткань».

Врач-дерматокосметолог центра здоровья и красоты «Золотой мандарин» Наталья Комарчева утверждает, что Шарлиз делала ринопластику — кончик носа стал тоньше.

«В подбородке у актрисы есть имплант, который визуально корректирует овал лица. Сейчас шейно-подбородочная зона выглядит изящнее. Не исключено, что Шарлиз прибегала к эндоскопической подтяжке лица и блефаропластике верхних век (кстати, получилось очень качественно!)».

Николь Кидман: ринопластика, маммопластика, пластика уздечки

Пластический хирург клиники «Основа» Кирилл Назоев: «Как минимум один раз Кидман делала ринопластику. Что интересно, в области перехода колумеллы (перегородки между ноздрями) в кончик носа есть незначительная выемка. Это может быть как дефектом операции, так и особенностью строения хряща, которую врач не скорректировал. В целом Николь заузили спинку и кончик носа».

Судя по строению зубного ряда, у Николь Кидман — низкое расположение десен. На фото в более юном возрасте видно, что при улыбке у нее достаточно сильно обнажались десны. Кирилл предполагает, что Николь делала пластику уздечки, что позволило чуть освободить верхнюю губу, и (или) установку виниров (длина зубов на ее фото в старшем возрасте явно увеличилась).

«Удаляла ли актриса комки биша, сказать сложно. В 90-е годы эта операция не была столь популярна, как сейчас. Тем не менее, исключать вероятность подобной манипуляции нельзя».

Зато, по мнению Кирилла, очевидно, что Кидман увеличивала грудь. Судя по фото, для мамопластики были использованы имплантаты анатомической формы низкого или среднего профиля.

Из других манипуляций — височный или лобный лифтинг. Это заметно по разлету бровей — их хвост сильно приподнят. «Такого результата невозможно добиться, используя инъекции ботулотоксинов. Не исключаю, что Николь делала подтяжку по методике Cheek-lift, которая избавляет от возрастных проявлений в средней трети лица (скулы, щеки и наружный край глаз)».

Управляющий партнер клиники «Премиум Эстетикс» Наталья Григорьева выделяет две процедуры — ринопластику и маммопластику: «Кончик носа откорректировали очень деликатно, а вот увеличение груди изначально получилось не очень удачным: круглые импланты совершенно не подходили Деми. Чуть позже их заменили на каплевидные анатомической формы и небольшого размера. После коррекции грудь выглядит естественно».

В 55 лет у актрисы и мамы троих детей идеальный живот. Пластический хирург Андрей Искорнев утверждает, что это результат абдоминопластики. «Операцию сложно скрыть, если носишь низкое белье, — будет виден шов! В данном случае речь идет о мини-абдоминопластике — подтяжке кожи живота без перемещения пупка».

Мадонна отрицает любую информацию о пластических операциях. При этом звезда постоянно разжигает споры о своей внешности, появляясь на важных событиях (Оскар 2007, Met Gala 2016) с кардинально помолодевшим лицом.

С возрастом у певицы стали выражены скулы. Сама Мадонна говорит, что молодое лицо — результат макробиотического питания. «Правильное питание влияет на состояние кожи и ее упругость (например, витамин С стимулирует выработку коллагена, который подтягивает эпидермис), но, вероятнее всего, это результат моделирования», — объясняет дерматолог-косметолог Виктория Бритько. «Могли использоваться филлеры гиалуроновой кислоты и гидроксиаппатит кальция. Также звезде могли поставить постоянные импланты».

Филлерами гиалуроновой кислоты скорректировали и носогубную складку и увеличили объем губ — с возрастом они стали полнее, а это не совсем естественно.

По мнению управляющего партнера клиники «Премиум Эстетикс» Натальи Григорьевой, Белле два раза делали ринопластику. Сначала скорректировали крылья носа, горбинку, слегка укоротили кончик. Фото модели после первой операции не впечатляют: нос неестественно узкий, а основание, наоборот, широкое и не соответствует ширине спинки.

«Видно, что эти дефекты пытались устранить во время второй операции, но результат, на мой взгляд, неудовлетворительный: нос остался узким, видны края носовых костей».

Косметолог центра эстетических услуг «O2» Виктория Бритько: «Хороший пример пластики носа. Сандре удалось сохранить его естественную форму, заузив спинку и крылья и уменьшив кончик. Такая коррекция не бросается в глаза, но нос выглядит гармоничнее на миниатюрном лице».

Также Виктория отмечает, что лицо Сандры стало более женственным после 40 лет (сейчас актрисе 53 года) — появилась четкая линия скул. «Скорее всего, использовались филллеры на основе гиалуроновой кислоты для воссоздания объема в средней трети лица (скул, щек).

Форма губ и их объем тоже не изменились с возрастом, хотя с годами они начинают „расплываться“. Видимо, проводилась коррекция формы и объема».

Косметолог центра эстетических услуг «O2» Виктория Бритько: «Если сравнивать фото Сальмы в молодости и сейчас, видно, что она увеличивала грудь, причем на несколько размеров. Актрисе 50 лет, у нее есть дочь, которую она родила в 41 и кормила грудью больше года. При этом на фото грудь выглядит объемной и упругой. Думаю, без имплантов не обошлось».

Сомнения у Виктории вызывает и узкая талия Сальмы: «По сравнению с большими бедрами талия действительно очень узкая. В молодости в ее теле не было такой дисгармонии. Тут два варианта: либо на мероприятия она всегда надевает корсет, либо делала липосакцию и даже удаляла нижние ребра. В любом случае звезда занимается спортом (на руках нет провисания трицепса), делает аппаратно-вакуумный LPG массаж, инфракрасный или радиоволновый лифтинг».

Хайди Монтаг : маммопластика, ринопластика, пластику ушей, мини-подтяжку бровей, инъекции филлеров в область скул и губы, подтяжка подбородка, липосакция шеи, талии и бедер и изменение формы ягодиц.

Хайди Монтаг — звезда американского реалити-шоу «Голливудские холмы» на канале MTV. Но мировую популярность она обрела не из-за высоких рейтингов шоу (а они были действительно высокими). В 2009-м году Хайди за один день сделала десять пластических операций и косметологических манипуляций. Об этом Хайди рассказала журналу People год спустя. Имя хирурга знаменитость тоже назвала — им стал доктор Франк Райан. Монтаг призналась: она чуть не умерла от количества анестетика, замедлявшего ее дыхания до 5 вдохов в минуту, но ни капли не жалеет о сделанном. Чуть позже Мотанг заявила, что хочет заменить имплантаты на меньшие, но будет делать все манипуляции без риска для здоровья.

Пластический хирург Андрей Искорнев объясняет, что для американской хирургии (и звезд) это нормальная практика: за один наркоз сделать все по-максимуму, чтобы потом пациент не проходил реабилитацию повторно. «Грудь и ягодицы можно делать за одну операцию. Но нужно быть готовой к тому, что период реабилитации станет длительным и неприятным процессом. Это если речь идет об имплантах. Другой вопрос, когда делается липофилинг — заполнение жировой тканью ягодиц и груди. Эти манипуляции даже нужно делать одновременно. Ботокс, увеличение губ мы не считаем за пластическую операцию — если учитывать такие мелочи, может и 20 получиться. Нельзя сочетать ринопластику с подтяжкой лица, подтяжку с абдоминопластикой из-за длительности вмешательства».