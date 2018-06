Воды! 17 лучших тканевых масок для жары

Средство с детокс-эффектом и тройной «дозой» гиалоурановой кислоты, с экстрактом алоэ, лимона и сосны из тайги, с запахом розы и черники, которые охладят кожу и напитают ее влагой — редакторы BeautyHack выбрали лучших бьюти-помощников для жаркого лета.

Увлажняющая маска для лица с гиалуроновой кислотой Dermask Water Jet Vital Hydra Solution, Dr. Jart+

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Летом моя кожа становится еще более сухой, чем обычно, и просит воды также отчаянно, как умирающий в пустыне. Я практикую безводный способ умывания (вода из под крана моей московской квартиры очень вредит коже, провоцируя сухости и воспаления), а вот термальная вода и увлажняющие маски — тот самый живительный «стакан воды» для моего лица в жаркую погоду.

Этим летом мой выбор пал на средство респектабельного корейского бренда, который первый представил нам BB-крема и тонсилер. В первую очередь, из-за легкости применения средств и за философию марки — эксперты подходят к вопросу красоты с точки зрения оздоровления кожи и применяют передовые технологии в борьбе за здоровый цвет лица, избавления от высыпания и морщин.

Так и в этом средстве: новая структура Aquaxyl натурального происхождения «ловит» свободную воду — помогает накопить жидкость и меньше терять ее. Гидробаланс кожи восстанавливается естественным путем — теперь понятно, откуда берется длительное, не «ложное» увлажнение.

А еще в составе есть пантенол — летом он особенно актуален, когда кожа раздражена от агрессивных городских лучей и московской пыли.

Вечером совершила практически смертный грех — съела на ужин половину банки соленых огурцов, и утром не узнала себя в зеркале — кожа высохла на глазах и как будто скукожилась. Нанесла маску на 20 минут, удалила остатки с лица и нанесла дневной крем (мой любимый на все случаи жизни — здесь. Лицо мгновенно преобразилось — кожа выглядела напитанной, свежей, на ощупь — бархатной, а цвет лица стал сияющим. Что ценно, увлажнение сохранилось до конца дня, а не исчезло бесследно через пару часов.

Цена: 505 руб.

Маска-концентрат для мгновенного восстановления кожи Instant Renewal Concentrate Mask, Kiehl’s Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Я знаю, вы тоже любите маски от Kiehl’s: ночная с экстрактами петрушки и апельсина, увлажняющая со скваланом и для сияния с куркумой. Наконец бренд выпустил и тканевые маски для тех, кто каждый раз жалеет место в чемодане для этих чудо-баночек.

Сoncentrate Mask — это новинка бренда. Я протестировала уже две маски из четырех, входящих в комплект. И дважды у меня были веские на то причины: нужно было экстренно восстановить кожу после двух перелетов и увлажнить ее после нескольких дней проведенных под солнцем на даче с ребенком. Оставшиеся две отложила в отпускную косметичку, потому что их нужно использовать как sos-средство — эффект и правда мгновенный.

Маски гидрогелевые, но не скользят в упаковке — в составе несколько масел амазонских растений с непроизносимыми названиями. Все, что вам нужно знать об этих средствах, — это супер увлажнение и охлаждение кожи, которое ощущается уже через 15 минут после нанесения. Средство здорово убирает отеки, вижу эффект лифтинга (любители съесть соленое на ночь и выпить лишнюю чашку чая оценят!).

Одна маска разделена на две части: для верхней и нижней зон лица. Прилегает плотно, но советую воздержаться от активных действий — средство уползет на шею. Остатки маски после удаления тканевой основы впитываются быстро и не оставляют ощущения пленки на коже — редкий случай для маски на основе масел!

Цена: 3 300 руб.

Гидрогелевая маска The True Rich Cream Aqua Hydrogel Mask, I'm Sorry For My Skin

Тестировала ассистент редакции Карина Ильясова

Известный корейский бренд всегда поможет нам извиниться перед кожей — как бы мы не старались держать ее в тонусе, чего-то будет не хватать. Летом моей коже не хватает влаги, и маска очень здорово помогла справиться с этой проблемой.

Тканевая основа густо пропитана сывороткой с консистенцией крема. В составе — комплекс длительного увлажнения кожи AMF, который поддерживает влагу в эпидермисе 120 часов. Я проверяла — кожа и правда оставалась увлажненной несколько дней.

Многие не любят тканевые маски за дискомфорт — основа так и норовит прилипнуть к лицу, оставив ощущение липкости, средство стекает по шее, не давая пошевелиться. Здесь все иначе: маска разделена на две части — верхнюю и нижнюю, которые точь-в-точь повторяют контуры вашего лица. Поэтому и наносить маску удобно — ничего не утечет вам за уши.

Цена: 795 руб.

Тканевая маска Bear Aurora Illuminating Mask, The Oozoo

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд

Я давно испытываю нежные чувства к двухфазным маскам корейского бренда (особенно к тем, что со шприцами) — они могут заменить экспресс-уход у косметолога. Нравится и подход к бьюти-процедуре: чтобы смешать компоненты нужно провести интересную манипуляцию (но это не ради красоты концепта — в разных герметичных упаковках компоненты средств хранятся дольше и не теряют полезных свойств).

У этой маски все проще, чем у средства со шприцами — нужно всего лишь надавить на ушко космического медвежонка Узу.

А дальше происходит магия — тон кожи улучшается моментально, поры сужаются, а кожа приобретает естественное сияние, которое как будто идет изнутри. Нанесла средство утром на очищенную кожу, оставила на 10 минут и распределила остатки сыворотки по коже. Затем приступила к макияжу — маска заменила мне праймер с сиянием, благодаря сияющим частицам в составе сыворотки. Тональный крем лег на кожу очень ровно, а макияж продержался до конца дня. В общем, космос!

Цена: 495 руб.

Тканевая маска с экстрактом алоэ Aloe, SkinFood

Тестировала редактор BeautyHack Наталия Капица

С гелями на основе алоэ моя жирная кожа познакомилась давно — у это растения прекрасные регенерирующие и противовоспалительные свойства. Это практически «панацея» от высыпаний, сухости и других дерматологических проблем.

Маска от SkinFood — «пища», которую кожа «ест» с удовольствием и без остатка. Алоэ успокаивает, стимулируя процессы обновления кожи, выравнивает цвет лица и оказывает детокс-эффект. Средство не забивает поры и отлично увлажняет — мелкие шелушения приказали долго жить и исчезли без следа.

Летом, когда столбик термометра ползет за тридцать, кладу маску в холодильник на 10-15 минут и только потом наношу на лицо. Прохладная ткань, пропитанная лечебным «коктейлем» моментально освежает, снимая усталость и отечность, — после нее даже мозг начинает работать быстрее. У маски легкий лифтинг-эффект: разглаживает мелкие морщинки вокруг глаз.

Цена: около 150 руб.

Двухфазная тканевая маска для лица с лимоном Secret Garden Lemon Oil Ampoules Mask, Sally’s Box Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд

Мы уже рассказывали вам о новом корейском бренде, который уже успел завоевать сердца русских девушек. Моментальный эффект, яркие упаковки и история девочки Салли, которая может подобрать маски для любого случая жизни — далеко не все причины, чтобы полюбить бренд!

Я очень люблю двухфазные средства и натуральные составы, поэтому сразу решила попробовать маску с лимоном. Решила рискнуть — нанесла средство в качестве первого шага ухода перед важным мероприятием, и не прогадала!

Ампула с лимонным маслом в дуэте с тканевой основой за 15 минут улучшили цвет лица, тонизировали и придали коже сияние. Заметила и легкий эффект лифтинга — кожа стала более подтянутой. В «сухом остатке» — это идеальное sos-средство, которое всегда должно быть под рукой на особый случай!

Цена: 398 руб.

Тканевая маска для лица Успокивающая Calming Sheet Mask, NOHJ

Тестировала специальный корреспондент Beautyhack Дарья Миронова

Я очень люблю уходовые средства корейских брендов, а тканевые маски — моя ежедневная бьюти-рутина. Стараюсь делать их каждый раз, когда есть свободное время — на мой взгляд, это самый быстрый и эффективный способ увлажнения кожи.

Успокаивающая маска отлично подошла для ухода на каждый день. У средства тканевая основа, которая пропитана спецаильной сывороткой. Что порадовало, сыворотки много — она долго высыхает, напитывая кожу влагой, но не стекает по подбородку (хотя с маской лучше прилечь).

У нее очень богатый состав: экстракт алоэ, которые проникает в глубокие слои эпидермиса и разглаживает мелкие морщинки, устраняя раздражение и сухость и экстракт опунции с антибактериальными свойствами. Но самый ценный компонент — экстракт центеллы, который усиливает синтез коллагена в глубоких слоях кожи, укрепляет сосуды и улучшает питание кожи — в результате вы видите сияющую, гладкую и подтянутую кожу.

Наносила маску на очищенную кожу лица после нанесения тонера (самые эффективные найдете здесь). Кожа выглядела отдохнувшей, свежей и увлажненной. Что приятно, эффект сохранился до конца дня. А если будете делать такие маски регулярно, забудете о сухостях и шелушениях как о страшном сне.

Цена: 195 руб.

Увлажняющая тканевая маска для лица с экстрактом розы Mask Line Rose Sheet, Secret Nature

Тестировала специальный корреспондент Beautyhack Дарья Миронова

О замечательных свойствах розы и эффекте, который она оказывает на кожу мы рассказывали в нашей подборке. Я решила попробовать усилить действие тоника, добавив маску для лица.

Средство понравится тем, кто любит запах этого цветка — на протяжении 15 минут вся комната наполнилась ароматами цветущего сада (дополнительный эффект аромотерапии).

Средство создано для пересушенной и раздраженной кожи (об этом говорит и пантенол в составе). Наношу средство по утрам, и уже через 15 минут покраснения уходят, кожа становится ровной, а цвет лица — сияющим.

Цена: около 100 руб.

Тканевая маска для лица Интенсивное увлажнение и обновление Aqua Sheet Mask, NOHJ

Тканевая маска ­— настоящее спасение, когда нужно экстренно привести кожу в порядок: подготовить кожу к макияжу, избавиться от тусклого цвета лица или шелушений, порадовать ее на ночь глубоким увлажнением.

Это средство спасло меня прямо на рабочем месте. У меня жирный тип кожи и каюсь, я давно не делала пилинг. Результат оказался на лице — тональное средство перестало ложиться на кожу ровным слоем и подчеркнул шелушения. Ситуацию нужно было спасать, и я нанесла средство прямо за компьютером.

Первое, на что обратила внимание ­­­— хорошая пропитка тканевой основы. Но количество сыворотки — как надо, не течет по подбородку, но хорошо увлажняет все лицо. Покраснения и шелушения буквально сбежали с моего лица (спасибо экстракту лакрицы и алоэ в составе), а кожа стала увлажненной и сияющей — нанесла тональное средство без проблем (а остатки сыворотки отлично сработали как база под макияж).

Цена: 195 руб.

Увлажняющая маска с черникой Blueberry Hydrating Mask, Frudia

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд

Аппетитная упаковка в форме йогурта намекает, что внутри обязательно будет что-то «вкусное». И правда, у средства потрясающий черничный аромат, главное — не съесть маску!

Больше 50% состава — экстракт черники, который моментально смягчает и увлажняет кожу. Тканевая основа сделана из растительных волокон — она очень плотно прилегает к коже и «доставка» питательных компонентов осуществляется быстрее.

Наносила средство вечером после тяжелого дня и плотного макияжа — кожа была пересушенной и тусклой. Я нанесла средство на 20 минут и распределила остатки сыворотки по лицу. Утром кожа выглядела отдохнувшей, свежей и сияющей — даже подсвечивающая база под макияж мне не понадобилась.

Цена: 220 руб.

Тканево-гелевая S. O. S. маска после солнца Jelly Mask Soothing, I'm Sorry For My Skin

Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

В отпуск в этом сезоне я еще не съездила, а вот кожа успела обгореть и на подмосковном солнце. Я так радовалась первым летним лучам, что слегка перестаралась с солнечными ваннами, и к вечеру кожа лица покраснела и была раздражена донельзя — было больно даже прикасаться к ней.

Средство корейского бренда извинилось перед моей кожей за меня — маска спасла ситуацию за 20 минут, оправдывая название. Покраснения спали, а кожа стала увлажненной.

У средства гелевая текстура — обязательно перед вскрытием разомните упаковку и дайте гелю равномерно пропитать тканевую основу. И у меня есть маленький бьютихак — гель, который останется в упаковке (а его много, производители щедры на питательные компоненты в составе и количество средства), нанесите на шею, зону декольте и локти. Эти зоны вам скажут отдельное «спасибо» за дополнительное увлажнение!

Цена: 335 руб.

Маска для кожи вокруг глаз Lily Brighten + Hydrate, Manefit

Тестировала ассистент редакции Карина Ильясова

Идеальное средство для жаркого лета — охлаждает кожу век и напитывает влагой область под глазами. Бонус — средство отлично помогает расслабиться (тканевая основа настолько нежная, что работает как натуральное снотворное — нанесла маску после рабочего дня и моментально уснула).

У меня очень тонкая и нежная кожа вокруг глаз, но маска не навредила, а скорее упокоила раздражения. Заметила, что средство разгладило мелкие морщинки и избавило от «синевы» под глазами — взгляд стал более здоровым и сияющим.

Цена: около 600 руб.

Маска Энергия и Увлажнение Fresh Capsule Mask — Rose Petal, The Oozoo

Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

Со средствами этого корейского бренда привычная бьюти-рутина превращается в настоящее приключение: чтобы нанести маску, нужно сначала поймать дракона (раздавить капсулу), потом найти ключ (распределить жидкость из гермитичной упаковки по тканевой основе), и только потом — спасти принцессу (нанести маску на лицо).

Средство работает по принципу «энерджайзера» — на 100% заряжает кожу энергией (после применения лицо как будто светится изнутри). Эффект достигается за счет «мощного» состава — масла лепестков дамасской розы и комплексу 10 витаминов.

Еще средство отлично увлажняет кожу (то, чего нам так не хватает в жару). Наношу маску утром после умывания, держу на коже 15 минут, а остатки средства распределяю по лицу вбивающими движениями — свежесть до конца дня гарантирована!

Цена 750 руб.

Маска Лифтинг и увлажнение Fresh Capsule Mask — Cocoon Silk, The Oozoo

Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

В жару мне хочется не только увлажнения и естественного сияния кожи, но и ее подтянутости — всегда в поисках средства с заметным эффектом лифтинга (желательно, после первого применения).

Я думала, что слишком много хочу, но в руки попала маска с пептидами шелка, которые проникают в глубокие слои кожи, убивая двух зайцев — увлажняя кожу и подтягивая ее.

Но бренд решил, что одного шелка недостаточно, и добавил в «волшебную» капсулу, которую надо лопнуть перед применением, эксклюзивный коллагеновый комплекс и тройную (!) дозу гиалуроновой кислоты — такое «комбо» многократно усиливает эффект.

Наношу маску раз в неделю, и вижу ощутимую разницу — кожа стала подтянутой, упругой и очень увлажненной (в дни, когда наношу маску, избегаю даже дневного крема, что для меня — нонсенс).

Цена: 750 руб.

Маска Увлажнение и питание Golden Therapy Sheet Mask, NOHJ

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина

Упаковка с волшебной 3D-капсулой покорила меня с первого взгляда. Моя кожа всегда нуждается в увлажнении, поэтому тканевые маски — весомая часть моей бьюти-рутины. С этой маской я почувствовала себя золотой рыбкой — дизайн напоминает чешую (отличная маска для Instagram!).

Первое, что радует — большое количество сыворотки, в которой буквально плавает тканевая основа. Еще в составе есть 24-каратное коллоидное золото (на черной основе виднеются золотые вкрапления, а после удаления средства золотые частицы остаются на лице).

После использования кожа становится более мягкой, нежной, и конечно же увлажненной! Остатки средства через 10-15 минут впитываются, не оставляя лишней пленки. Лицо сразу выглядит посвежевшим и отдохнувшим.

Цена: 195 руб.

Маска Увлажнение + Сияние сакуры, Garnier

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд

Настоящие бьютиголики уже давно знакомы с запуском масок францкзского бренда. Соотношение цены и качества позволяет ввести эти средства в ежедневую рутину по уходу за кожей, а маска «Увлажнение + Антистресс» всегда лежит в моем холодильнике (так активные ингредиенты дольше сохраняются и результат от применения становится заметнее).

Маска с экстрактом сакуры обещает увлажнение, сияние и восстановление здорового цвета кожи. И не обманывает — подписываюсь под каждым пунктом! Wow-эффект достигается за счет гилауроновой кислоты и увлажняющей сыворотки в составе.

Особенно понравилось использовать маску перед важным мероприятием, когда кожа уже устала за день. Результат вижу сразу после применения — средство убирает мелкие шелушения, разглаживает кожу, придает ей отдохнувший ухоженный вид — я сама засияла, словно сакура весной!

Цена: 159 руб.

Увлажняющая тканевая маска для лица, Чистая Линия

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Прекрасный русский бренд производит мои любимые скрабы для лица — привлекает состав, эффект и цена. К маске, которая обещает эффект как после салонной процедуры отнеслась с любопытством. И не зря — результат не разочаровал.

Главный компонент в составе — экстракт бореальной сосны (эта та, которая растет в настоящей русской тайге). Компонент сработал на моем лице как моментальный тонизатор — кожа стала подтянутой, а цвет лица — более здоровым.

Увлажнило кожу средство тоже на «ура». Нанесла маску на 15 минут после душа, и от утренней стянутости не осталось и следа. Кожа стала более мягкой (особенно если «закрепить» результат хорошим увлажняющим кремом для лица).

Цена: около 100 руб.