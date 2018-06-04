Ещё
Инновационный крем, маска-косметичка, идеальная летняя палетка и другие бьюти-новинки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Инновационный крем, маска-косметичка, идеальная летняя палетка и другие бьюти-новинки 

Harper’s Bazaar 50 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Новая марка Augustinus Bader
Создатель марки Аугустинус Бадер, директор и профессор прикладной биологии стволовых клеток Университета Лейпцига, 30 лет работал в области регенеративной медицины, создавая средство для заживления ран от ожогов. В рамках своего исследования он открыл способ активизировать и управлять стволовыми клетками организма при помощи технологии, которую он назвал ABC Method. Свое открытие он решил применить и в бьюти-индустрии, выпустив крем для лица. Продукт представлен в двух текстурах — классическая и насыщенная. Крем обещает комплексное преображение кожи: минимизировать проявления морщин и заломов, выровнять тон и в целом улучшить ее состояние и здоровье. Среди поклонниц уже значатся Марго Робби и Эмилия Кларк.
Набор I’m Sorry For My Skin
Гениальная новинка для путешествующих от создателей антипохмельных масок. В одном саше-книжке восемь отсеков, которые содержат восемь средств по 70 миллилитров: гидрофильное масло, пенку для умывания, гель для душа, шампунь, тоник, тканевую маску, эмульсию и крем. Вещь, которая заменит целую косметичку и сэкономит место в багаже.
Палетка Naked Petite Heat, Urban Decay
Создатели легендарных палеток Naked не останавливаются на достигнутом. В мини-версию «жаркой» палетки Heat (в переводе с английского — «жара») вошли новые оттенки — 5 матовых и 1 полуматовый. Палитра крайне удачная для летнего макияжа. Очевидное достоинство — компактный формат.
Парфюмерная вода Udaipur, Etro
По-летнему легкий цветочный аромат. Верхние ноты — бергамот, розовый перец, магнолия. В сердце — жасмин, гардения и цветок лотоса. Завершают композицию пачули, кашемировое дерево и мускус. Udaipur вдохновлен двумя противоположными мирами — средиземноморским летом и индийскими садами махараджи.
Harper’s Bazaar: последние новости
Любимые ароматы Меган Маркл 3 знаменитые девушки рассказывают о неудачных экспериментах с волосами Куда идти за идеальными бровями
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»120
Наболело: «Мой сын алкоголик, и мне его жалко»38
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь3
«И сбоку бантик»: дикие наряды Кадышевой23
Боня уже не скрывает свою полноту14
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
08:34
Самые странные фобии: горчица и котята
Психология Здоровье
03:47
Знаменитости, лишившие детей наследства
Звёзды Дети
05:10
Почему эти игрушки называют опасными
Дети
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение