Инновационный крем, маска-косметичка, идеальная летняя палетка и другие бьюти-новинки

Новая марка Augustinus Bader

Создатель марки Аугустинус Бадер, директор и профессор прикладной биологии стволовых клеток Университета Лейпцига, 30 лет работал в области регенеративной медицины, создавая средство для заживления ран от ожогов. В рамках своего исследования он открыл способ активизировать и управлять стволовыми клетками организма при помощи технологии, которую он назвал ABC Method. Свое открытие он решил применить и в бьюти-индустрии, выпустив крем для лица. Продукт представлен в двух текстурах — классическая и насыщенная. Крем обещает комплексное преображение кожи: минимизировать проявления морщин и заломов, выровнять тон и в целом улучшить ее состояние и здоровье. Среди поклонниц уже значатся Марго Робби и Эмилия Кларк.

Набор I’m Sorry For My Skin

Гениальная новинка для путешествующих от создателей антипохмельных масок. В одном саше-книжке восемь отсеков, которые содержат восемь средств по 70 миллилитров: гидрофильное масло, пенку для умывания, гель для душа, шампунь, тоник, тканевую маску, эмульсию и крем. Вещь, которая заменит целую косметичку и сэкономит место в багаже.

Палетка Naked Petite Heat, Urban Decay

Создатели легендарных палеток Naked не останавливаются на достигнутом. В мини-версию «жаркой» палетки Heat (в переводе с английского — «жара») вошли новые оттенки — 5 матовых и 1 полуматовый. Палитра крайне удачная для летнего макияжа. Очевидное достоинство — компактный формат.

Парфюмерная вода Udaipur, Etro

По-летнему легкий цветочный аромат. Верхние ноты — бергамот, розовый перец, магнолия. В сердце — жасмин, гардения и цветок лотоса. Завершают композицию пачули, кашемировое дерево и мускус. Udaipur вдохновлен двумя противоположными мирами — средиземноморским летом и индийскими садами махараджи.