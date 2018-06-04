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«Один глаз больше накрасили»: в Сети обсудили макияж Галины Юдашкиной
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«Один глаз больше накрасили»: в Сети обсудили макияж Галины Юдашкиной 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Дочка прославленного кутюрье Валентина Юдашкина Галина решила похвастать, как делают макияж в ее новом салоне. Однако эффект оказался совсем противоположным: подписчики бизнесвумен не оценили работу ее стилистов.
Совсем недавно 28-летняя Галина Юдашкина стала мамой во второй раз. Однако в декрете, как обычные россиянки, наследница именитого дизайнера не сидит. Женщина уже успела вместе с подругой открыть салон красоты, чем вызвала недовольство многих женщин. На днях Галина решила показать макияж, выполненный стилистом ее салона, но поклонники были шокированы результатом. Они решили, что макияж получился слишком тяжелым и ярким для утонченной внешности Юдашкиной. Многие заметили, что ей больше идет легкий мейк с нюдовым эффектом.
«Вы очень красивая сама, но накрасили не очень» «Макияж ужасный! У вас очень яркие черты лица, их надо чуть смягчать, а тут все что не нужно подчеркнули и добавили возраст! В целом вид дешёвый» «Один глаз больше накрасили» «Прибавляет возраст. И перебор с хайлайтером» «Простите, но страшно, как рыба заплаканная» «Честно, не нравится… Антиреклама салона»
Галина не ответила на критику и фото не убрала, хотя ей неоднократно на это намекнули заботливые комментаторы Инстаграма. Галина Юдашкина законичила искусствоведческий факультет МГУ, а после обучалась дизайну в Нью-Йорке. Пойдя по стопам отца, Валентина Юдашкина, она выпустила несколько собственных коллекций. Кроме того, Галина увлекается фотографией. Галина Юдашкина замужем за внуком артистки Людмилы Максаковой Петром Максаковым. В апреле 2016 года у них родился первенец Анатолий, а в марте 2018 — второй сын Аркадий. На днях в одном из храмов Москвы состоялось таинство Крещения нового члена семьи Юдашкиных-Максаковых.
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