«Один глаз больше накрасили»: в Сети обсудили макияж Галины Юдашкиной

Дочка прославленного кутюрье Валентина Юдашкина Галина решила похвастать, как делают макияж в ее новом салоне. Однако эффект оказался совсем противоположным: подписчики бизнесвумен не оценили работу ее стилистов.

Совсем недавно 28-летняя Галина Юдашкина стала мамой во второй раз. Однако в декрете, как обычные россиянки, наследница именитого дизайнера не сидит. Женщина уже успела вместе с подругой открыть салон красоты, чем вызвала недовольство многих женщин. На днях Галина решила показать макияж, выполненный стилистом ее салона, но поклонники были шокированы результатом. Они решили, что макияж получился слишком тяжелым и ярким для утонченной внешности Юдашкиной. Многие заметили, что ей больше идет легкий мейк с нюдовым эффектом.

«Вы очень красивая сама, но накрасили не очень» «Макияж ужасный! У вас очень яркие черты лица, их надо чуть смягчать, а тут все что не нужно подчеркнули и добавили возраст! В целом вид дешёвый» «Один глаз больше накрасили» «Прибавляет возраст. И перебор с хайлайтером» «Простите, но страшно, как рыба заплаканная» «Честно, не нравится… Антиреклама салона»