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Безупречный нюд: как сделать макияж, который никто не заметит
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Безупречный нюд: как сделать макияж, который никто не заметит 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Идеальная кожа
Главное правило нюдового макияжа — идеально ровная кожа. Для ее создания используйте легкое, полупрозрачное покрытие, но не забывайте о хорошем праймере с иллюминирующими частицами — он помогает добиться сияющей кожи.
Увлажняет и придает сияние, например, Estée Lauder Revitalizing Supreme+, который, к тому же, обладает мощным anti-age эффектом, поэтому справится сразу с несколькими задачами.
Хорошим помощником в этом нелегком деле станут и капли Erborian B. B Drops. Добавьте пару капель в свой дневной крем — получится отличная база под макияж с легким выравнивающим эффектом для тех, кто не любит перегружать лицо тональными средствами.
Лайфхак: чтобы макияж выглядел максимально естественно, бросайте все свои кисти и бьюти-блендеры и наносите тональные средства подушечками пальцев.
Глаза
Нюдовый макияж предполагает создание легкого акцента на веках. В этом сезоне для создания легкой дымки используйте тени-карандаш от Bobbi Brown в оттенке Bark.
Не забывайте о мягкой растушевке подушечками пальцев.
Брови
Тут все очень просто, даже стараться не придется (наконец-то). Используйте гель для бровей для придания формы от Make Up Forever (цветной или бесцветный).
Губы
Для создания естественного оттенка губ используйте карандаш от Charlotte Tilbury в оттенке Iconic Nude.
Хайлайтер
Пожалуй, самые важные детали помогает выделить именно он. Наш выбор — кремовый хайлайтер Marc by Marc Jacobs.
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