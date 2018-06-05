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Повседневные привычки, из-за которых у женщин опускается грудь
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Повседневные привычки, из-за которых у женщин опускается грудь 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Многие женщины обращаются к пластическим хирургам из-за того, что им не нравится опущение груди. Эксперты рассказали о нескольких повседневных привычках, которые к этому приводят.
Представьте себе, что каждый день вы делаете одну из этих вещей, которые приводят к опущению груди или, по-научному, к мастоптозу. И уже очень скоро собственный бюст будет вызывать у вас комплекс неполноценности. Некоторые женщины из-за этого визуального дефекта даже обращаются в клиники пластической хирургии для того, чтобы пройти через подтяжки. МедикФорум напоминает, что возрастное опущение груди является абсолютно нормальным и естественным явлением, с которым мы все должны смириться. Избежать его не получится, но можно свести до минимума риск развития данного явления раньше срока. А для этого нужно обратить особое внимание на свои ежедневные привычки.
Первая и самая главная причина опущения груди — сон на боку. Для большинства женщин это наиболее комфортное положение в кровати. Однако пластические хирурги утверждают, что именно оно и приводит к преждевременному опущению груди и даже появлению возрастных морщин на лице. Чем чаще грудь опирается на матрас, тем сильнее натягивается кожа, теряя свою эластичность. Второй не менее важной причиной являются так называемые краш-диеты, при которых мы резко теряем большие объемы веса, а потом столь же резко набираем его снова. Несколько подобных трансформаций и — опущение груди вам обеспечено.
Спортзал должен быть непременной частью жизни любой современной женщины, но избегайте высокоинтенсивных кардионагрузок, если вы не используете специальные спортивные бюстгальтеры с поддержкой для груди. В противном случае, вы можете столкнуться с тем, что грудь опустится раньше времени. Отказ от солнцезащитного крема также может стать причиной этого неприятного явления, как и курение, а также ношение бюстгальтера 24 часа в сутки. Дело в том, что в этом случае мышцы груди ослабляются, поскольку они вообще не работают, и грудь плавно опускается вниз. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Женский форум
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