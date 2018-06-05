Как защититься от солнца этим летом

В столице наконец-то наступило лето. Увы, в этом году оно выдастся капризным: москвичей ждет то знойная, то прохладная погода. Тем не менее в особо жаркие деньки можно получить загар, а то и «сгореть». Врач высшей категории, врач общей практики, терапевт, дерматолог Лариса Алексеева рассказала «ВМ», какие способы защитят вашу кожу от солнечных лучей.

Любому москвичу стоит обратить внимание на ультрафиолетовые бета-лучи, которые исходят от солнца. Они могут влиять на вашу кожу даже тогда, когда на улице нет зноя. Эти лучи стимулируют в эпидермисе определенные клетки (меланоциты), которые способствуют возникновению пигмента. Образующийся при этом меланин придает коже темный оттенок и защищает ее более глубокие слои. Но, с другой стороны, бета-лучи повреждают стенки клеток и вызывают солнечные ожоги. Кроме того, они могут увеличивать риск негативного развития злокачественных образований (например, родимых пятен), которые уже есть на коже.

Важная деталь, на которую москвичам стоит обратить внимание, — это возможность получения тепловых и солнечных ударов. Чтобы защититься от них, наносить на кожу косметическое средство недостаточно. Перед выходом из дома необходимо брать с собой бутылку воды. Как отмечает Лариса Алексеева, воды нужно пить как можно больше, чтобы избежать сгущения крови. Кроме того, в любой момент вы сможете аккуратно сполоснуть лицо, что так же поможет избежать солнечного или теплового удара.

Если же ваша кожа болезненно реагирует на солнце, всегда надевайте шляпы, очки и употребляйте антигистаминные препараты, которые используются для борьбы с проявлениями аллергии.

— Как дерматолог я могу сказать, что есть фирмы, которые специализируются на средствах от и для загара, — продолжает эксперт. — Их можно приобрести в сетевых магазинах, а не в каких-то придорожных киосках и на рынках, где вряд ли можно купить качественное средство. В аптеках вы также сможете получить отличное средство, которое проверено и протестировано дерматологами. Тогда вы точно не ошибетесь.