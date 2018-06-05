Цветные мелки для лица, а не асфальта

Все-таки мечты имеют свойство исполняться — теперь на лице можно рисовать цветными мелками. Наконец-то!

Компания, которая занимается выпуском восковых мелков для рисования, Crayola совместно с интернет-ритейлером Asos запустила косметическую линейку. Красоткам, которые не разучились мечтать и рисовать, доступны 58 средств в 85 оттенках — карандаши для глаз, губ и щек, хайлайтеры, туши для ресниц и помады. С помощью этих средств на лице можно нарисовать все что угодно.

Напомним, что год назад Crayola в сотрудничестве с Clinique также выпустила лимитированную коллекцию косметических средств.