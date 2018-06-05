Ароматы, которые помогут похудеть, получить повышение и выйти замуж — мы серьезно!

Ароматы, которые помогут получить повышение

Ученые сделали удивительное открытие! Оказывается, ноты лаванды в ароматах способны расположить к вам любого человека. Исследователи из научного центра Frontiers Psychology провели эксперимент. Они разделили добровольцев на две группы. В одной группе некоторых участников побрызгали ароматом с лавандой, в другой группе участникам вручили одинаковую сумму денег. Ученые попросили людей из второй группы дать любую сумму понравившемуся человеку из первой. Выяснилось, что тем, кто был во флере лаванды, давали денег намного больше, чем тем, кто был без парфюмерной поддержки. Учтите этот момент, когда решите пойти к боссу и говорить с ним о повышении зарплаты.

Ароматы, которые привлекают мужчин

Ученые установили, что запахи специй (корицы, ванили, мускуса, сандала), экзотических и полевых цветов (лаванды, жасмина, фрезии, туберозы, гардении) возбуждают мужчин. Они буквально стимулируют прилив крови к половым органам. Согласно исследованиям, женщины, облаченные во флер духов с обозначенными нотами, привлекали противоположный пол сильнее, чем девушки с глубоким и не оставляющим пространства для воображения декольте.

Ароматы, которые создают позитивную атмосферу в коллективе

На работе мы проводим около 80% своего времени. А коллектив для нас чаще всего становится второй семьей. Как и в любой семье, здесь бывают конфликты, в том числе между боссом и подчиненными. Чтобы начальник перестал вас отчитывать за каждую ошибку, ученые рекомендуют использовать парфюм с цветочным букетом. Говорят, что флористические композиции повышают настроение, а человек, облаченный в цветочный флер, излучает положительные вибрации. Нанесите один из ароматов нашей подборки — и отправляйтесь сдавать боссу проект. Увидите, как он быстро его одобрит!

Ароматы, которые успокаивают нервы

Парфюмы с нотами цитрусовых (мандарин, апельсин, лимон, лемонграсс) повышают настроение и снимают нервное напряжение. А ароматы с аккордами лаванды, жасмина, бергамота успокаивают, нормализуют сон, делают человека более стрессоустойчивым. Используйте один из таких парфюмов перед сном или нанесите парфюмерное масло с рекомендуемыми нотами. Эта ароматерапия подействует лучше, чем подсчет овечек.

Яркие ароматы с цитрусовыми нотками вы можете приобрести в интернет-магазине парфюмерии и косметики Aromare. Аромат Addict Eau Fraiche от Dior с нотками грейпфрута и лимона оставляет легкий шлейф мускуса и кедра. Свежий аромат Atelier D'Orient Rive D'Ambre от Tom Ford соблазняет сочными цитрусами с легкой амбровой подложкой.

Аромат Atelier D'Orient Rive D'Ambre от Tom Ford​,

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цена: от 10 840 руб.,

заказать: +7 (495) 481-29-55 Ароматы, которые настраивают на деловой лад Если вы хотите, чтобы деловые партнеры и начальник запомнили вашу презентацию, то перед важным мероприятием облачитесь во флер парфюмов с нотами цитрусовых, лаванды, кофе или лакричника. Исследование, опубликованное в журнале Appetite, доказывает, что эти аккорды усиливают внимание зрительного центра к объекту, делают выступающего в глазах публики привлекательнее, акцентируют внимание на его словах. Это повод, чтобы чаще говорить с начальником у кофейного автомата или за поеданием цитрусовых.

Ароматы, которые помогут похудеть

Исследователи и диетологи отмечают, что в нашем мозге есть так называемый ароматический центр. Если насыщать его в течение дня, вдыхая определенные ароматы, то можно съесть меньше, чем обычно, и вообще отказаться от сладкого и вредной пищи. Отбивают тягу ко всяким вкусняшкам, помогают перестать заедать стресс и похудеть парфюмы с нотами герани, ванили, лемонграсса, цитрусовых, аниса, корицы, иланг-иланга, жасмина, розы, лаванды.

Парфюмы, которые нравятся мужчинам:

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