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Как накраситься на пляж и не выглядеть нелепо
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Как накраситься на пляж и не выглядеть нелепо 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Конечно, краситься на пляж — идея сомнительная. Но все-таки, если без макияжа свой отдых вы совсем не представляете, соблюдайте хотя бы элементарную технику безопасности, иначе велик риск выглядеть нелепо (и это мягко сказано!)
Инвестируйте в хороший праймер и базовый крем, в составе которых не содержатся масла. В жару макияж имеет свойство растекаться, поэтому без этих продуктов не обойтись (да, раз уж решили краситься на пляж, придется делать все по правилам).
Не забудьте об уходе за губами: летом они страдают от всевозможных термических шоков и перепадов температур. Обязательно положите в отпускную косметичку скраб и увлажняющий бальзам. Кстати, что до помад, то здесь, как это ни удивительно, лучше сработают матовые: они более стойкие и надежные.
Говорим блескам уверенное «нет»: в жару это не самый удачный вариант (да еще и волосы к ним постоянно прилипают).
Попробуйте заменить тональное средство на увлажняющий (или же солнцезащитный) крем с тональным эффектом.
Не наносите крем для глаз на верхнее веко: так тени точно долго не продержатся.
Если решитесь сделать еще и стрелку, обязательно закрепите линию обычными черными тенями, используя при этом скошенную кисть.
Ну и наконец, помните о принципе «чем меньше — тем лучше». Поверьте, на пляже он особенно актуален.
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