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3 знаменитые девушки, которые выступают против фотошопа
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3 знаменитые девушки, которые выступают против фотошопа 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Кейт Уинслет
Уинслет вообще известна своими резкими высказываниями против ретуши фотографий. Да что уж там: несколько лет назад вся индустрия только и делала, что обсуждала скандал вокруг обложки одного известного глянцевого журнала — тогда Кейт открыто негодовала из-за чрезмерной, по её мнению, ретуши. «Как же раздражают эти навязанные стандарты красоты! А потом мы удивляемся, что из девочек-подростков вырастают анорексички», — не скрывала своих эмоций актриса.
Кира Найтли
У Киры, конечно, нет ни малейших проблем с фигурой — однако и она, оказывается, сталкивалась с неудачным фотошопом. «Наше общество слишком помешано на красивых картинках. Мне кажется, многие начинают просто-напросто сходить с ума. И, кстати, господа фотографы: очень просто отснять девушку с идеальными параметрами — а вы попробуйте показать другую красоту, другие формы. Нам этого так не хватает!»
Шейлин Вудли
26-летняя певица и актриса признается, что иногда просто не узнает себя на фотографиях. «Господи, да это же не мои губы, не мой нос, не моя кожа… Можно хотя бы сначала спросить меня? У меня есть животик и прыщи, и я совсем этого не стесняюсь!» — негодует Шейлин.
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