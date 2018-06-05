3 знаменитые девушки, которые выступают против фотошопа

Уинслет вообще известна своими резкими высказываниями против ретуши фотографий. Да что уж там: несколько лет назад вся индустрия только и делала, что обсуждала скандал вокруг обложки одного известного глянцевого журнала — тогда Кейт открыто негодовала из-за чрезмерной, по её мнению, ретуши. «Как же раздражают эти навязанные стандарты красоты! А потом мы удивляемся, что из девочек-подростков вырастают анорексички», — не скрывала своих эмоций актриса.

У Киры, конечно, нет ни малейших проблем с фигурой — однако и она, оказывается, сталкивалась с неудачным фотошопом. «Наше общество слишком помешано на красивых картинках. Мне кажется, многие начинают просто-напросто сходить с ума. И, кстати, господа фотографы: очень просто отснять девушку с идеальными параметрами — а вы попробуйте показать другую красоту, другие формы. Нам этого так не хватает!»

26-летняя певица и актриса признается, что иногда просто не узнает себя на фотографиях. «Господи, да это же не мои губы, не мой нос, не моя кожа… Можно хотя бы сначала спросить меня? У меня есть животик и прыщи, и я совсем этого не стесняюсь!» — негодует Шейлин.