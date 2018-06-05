Почему ты должен отрастить бороду?

Лучшее украшение для мужчины — это борода, отращивать бороду сейчас модно, поэтому многие рассматривают ее исключительно как эстетический атрибут. Мало кто знает, что борода приносит преимущества для здоровья, меняет восприятие человека окружающими. Есть несколько объективных и практичных причин отрастить бороду.

Борода выполняет роль фильтра

Обладатели бороды вдыхают с воздухом меньше бактерий и аллергенов, борода выполняет роль естественного фильтра. Аллергены вызывают негативную реакцию не только у астматиков и людей с тяжелой формой аллергии, их действие может быть незаметным, но оно распространяется на всех. Дополнительная защита от бактерий и вирусов не помешает никому, особенно в период эпидемий гриппа и других сезонных обострений.

Борода блокирует УФ-излучение

В зависимости от густоты бороды она способна блокировать до 95% ультрафиолетовых лучей, эта цифра была получена и подтверждена многочисленными исследованиями. Борода не позволяет особе чувствительной коже лица получить солнечный ожог, снижает вероятность развития рака кожи.

Борода омолаживает

Визуальный возраст человека во многом зависит от состояния кожи лица, а борода помогает сохранить здоровье кожи. Обладатели бороды менее подвержены воздействию бактерий, солнечных лучей и пигментации. В результате обладатели бороды с возрастом начинают выглядеть моложе своих ровесников, которые не носят бороду.

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Борода избавляет от акне

Если этот факт был бы более известным, то обладателей бороды стало бы намного больше. Если кожа склонна к акне, то ей категорически противопоказано бритье. При бритье поверхность кожи повреждается, бактерии распространяются по всему лицу, в связи с чем высыпаний становится только больше. Отращивание бороды, напротив, способствует очищению кожи и полному избавлению от прыщей.

Борода поддерживает кожу увлажненной

Во время процедуры бритья поры на коже раскрываются, она не может удерживать внутри необходимое количество влаги. Если же бриться неаккуратно, то на местах порезов будут оставаться шрамы, что тоже вызывает сухость кожи.

Без естественной защиты в виде бороды кожа будет терять много влаги через поры, подвергаться преждевременному старению.

Борода препятствует появлению морщин

Появлению морщин способствует множество факторов, среди них встречаются как внутренние, так и внешние. Преждевременные морщины появляются в первую очередь из-за сухости кожи и агрессивного воздействия солнца, как было упомянуто выше, борода защищает от этих негативных факторов. Борода препятствует появлению морщин и делает своего обладателя более молодым.

Борода усиливает доверие

Этот факт не придуман, а подтвержден опросами и исследованиями. Наличие бороды делает человека более уверенным в себе, повышение уверенности делает человека более успешным, повышает степень доверия к окружающим. Наличие бороды делает мужчину более успешным во всех жизненных сферах, позволяет реализовать в профессиональном и личном плане.

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