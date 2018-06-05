Ещё
Не узнать! Ариана Гранде простилась с фирменными стрелками и стала веснушчатой блондинкой на обложке Vogue
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не узнать! Ариана Гранде простилась с фирменными стрелками и стала веснушчатой блондинкой на обложке Vogue 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
24-летняя певица Ариана Гранде изменилась до неузнаваемости для «обложечной» съемки нового выпуска британского Vogue.
Черные корни волос, холодный блонд, агрессивные стрелки — все это Ариана Гранде оставила позади и на обложке Vogue показала свою красоту с нового ракурса. Девушка продемонстрировала медовые локоны, россыпь веснушек на щеках и минимум макияжа, став похожей на Джессику Альбу.
— выразила свою признательность изданию и фотографу Эдварду Эннинфулу Ариана. Как тебе ее новый образ? Напомним, обычно девушка выглядит так:
В «обложечном» интервью Ариана Гранде призналась, что страдает от посттравматического стрессового расстройства после того, как на ее концерте в Манчестере был совершен теракт, унесший жизнь 22 человек. Она до сих пор не может без слез вспоминать о трагедии.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Размер имеет значение: какие параметры женской груди считаются идеальными Поворот на Восток: каким бьюти-трюкам стоит поучиться у азиатских красавиц WMJ BOX: топ идеальных средств для автозагара и бронзаторов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужасающие фото звезд до и после пластики18
Британка оспорит звание «самой горячей бабушки»
Танец беременной Лободы возмутил Сеть4
Изнемогающая Валерия попросила помощи14
Какие позы в сексе нравятся женщинам меньше всего
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Звёзды Дети
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
01:00
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение