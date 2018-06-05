Не узнать! Ариана Гранде простилась с фирменными стрелками и стала веснушчатой блондинкой на обложке Vogue

24-летняя певица Ариана Гранде изменилась до неузнаваемости для «обложечной» съемки нового выпуска британского Vogue.

Черные корни волос, холодный блонд, агрессивные стрелки — все это Ариана Гранде оставила позади и на обложке Vogue показала свою красоту с нового ракурса. Девушка продемонстрировала медовые локоны, россыпь веснушек на щеках и минимум макияжа, став похожей на Джессику Альбу

— выразила свою признательность изданию и фотографу Эдварду Эннинфулу Ариана. Как тебе ее новый образ? Напомним, обычно девушка выглядит так:

В «обложечном» интервью Ариана Гранде призналась, что страдает от посттравматического стрессового расстройства после того, как на ее концерте в Манчестере был совершен теракт, унесший жизнь 22 человек. Она до сих пор не может без слез вспоминать о трагедии.

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Фото:Instagram