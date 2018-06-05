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Кто из звёзд может самостоятельно сделать себе макияж
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Кто из звёзд может самостоятельно сделать себе макияж 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Шакира
Певица не просто делает себе макияж для реальной жизни — она ещё и сама себя готовит к выходам на красную ковровую дорожку и съемкам клипов. А все потому, что Шакира уверена: хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам. «Да, есть несколько визажистов, с которыми я работаю, — рассказывает певица. — Но могу сказать вам абсолютно честно: я справляюсь со сложносочинёнными стрелками ничем не хуже!»
Тайра Бэнкс
Оказывается, модель отлично владеет абсолютно всеми техниками макияжа. «Даже больше вам скажу: ко мне в очередь выстраивались мои коллеги по цеху! Хайди Клум, например, постоянно просила накрасить ей глаза», — делилась Тайра. Что ж, похоже, мир потерял отличного визажиста!
Наоми Уоттс
Скромничает и признается, что может сделать себе только дневной макияж — но зато какой! Наоми признаётся: «На самом деле все благодаря постоянной практике! Ничего сложного я не делаю: подчеркиваю брови, крашу ресницы, наношу немного кремовых румян… Получается неплохо».
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