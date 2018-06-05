Estee Lauder отдала Vizeum медиабизнес в EMEA

Компания Estee Lauder завершила пересмотр медиабизнеса в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Обслуживанием косметического гиганта займется агентство Vizeum, входящее в Dentsu Aegis Network. Консультантом заказчика выступало ID Comms, в тендере принимали участие OMD (Omnicom) и другие компании, сообщает Adweek.

По информации источников, пересмотр не затронул британский рынок. Здесь партнером Estée Lauder осталось OMD, которое подтвердило свой статус в прошлом году. Campaign оценивает расходы косметической компании в данном регионе в 30 млн долларов. 2017 год владелец Clinique, DKNY, MAC завершил с заметным ростом благодаря экспансии в Китае и приобретению двух брендов — Too Faced и Becca Cosmetics.