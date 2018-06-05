Ещё
Estee Lauder отдала Vizeum медиабизнес в EMEA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Estee Lauder отдала Vizeum медиабизнес в EMEA 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Компания Estee Lauder завершила пересмотр медиабизнеса в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Обслуживанием косметического гиганта займется агентство Vizeum, входящее в Dentsu Aegis Network. Консультантом заказчика выступало ID Comms, в тендере принимали участие OMD (Omnicom) и другие компании, сообщает Adweek.
По информации источников, пересмотр не затронул британский рынок. Здесь партнером Estée Lauder осталось OMD, которое подтвердило свой статус в прошлом году. Campaign оценивает расходы косметической компании в данном регионе в 30 млн долларов. 2017 год владелец Clinique, DKNY, MAC завершил с заметным ростом благодаря экспансии в Китае и приобретению двух брендов — Too Faced и Becca Cosmetics.
В мае компания объявила о выборе нового амбассадора марки Estee Lauder. Лицом бренда стала модель Грейс Элизабет. Ранее к числу послов присоединились Джоан Смоллс, Карли Клосс, Мисти Копленд и Кэролин Мерфи — они представляют линии по уходу за кожей, макияжа и парфюмерии.
Sostav.ru: последние новости
Ролик «Яндекс.Такси» с Машей и Медведем набрал более 1,5 млн просмотров ТНТ: Эволюция логотипа, промостиля и айдентики Independent Media усиливает женское направление
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужасающие фото звезд до и после пластики18
Британка оспорит звание «самой горячей бабушки»
Танец беременной Лободы возмутил Сеть4
Изнемогающая Валерия попросила помощи14
Какие позы в сексе нравятся женщинам меньше всего
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Звёзды Дети
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
01:00
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение