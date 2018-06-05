3 знаменитые невесты — о правильном свадебном макияже

Актриса уверена, что самый лучший свадебный макияж — это практически полное его отсутствие. «Мне кажется, идеальный вариант — просто быть собой. Всегда дико смотреть на невест, которые вообще на себя не похожи. Знаете, с этими дикими кудрями, бешеными смоки… Я за естественность», — уверяет Бэрримор и подкрепляет слова делом (на свадьбе с Уиллом Копельманом Дрю, кажется, разве что слегка подкрасила ресницы).

Босуорт считает, что тренды в макияже — для лузеров. «Я вообще не хотела идти на поводу у моды. Главным моим требованием было максимальное сияние — так что хайлайтера мы с визажистом не жалели!» — рассказывала Кейт.

Оливия Палермо

Конский хвост плюс экстремально объемные ресницы — вот секрет успеха свадебного образа Оливии Палермо. «При этом макияж был максимально простой и естественный. Весь акцент — только на глаза. Они же у вас сияют от счастья, правильно?» — за всех невест ответить не можем, но у Оливии точно в семейной жизни все сложилось.