7 солнцезащитных средств, которые пригодятся вам в отпуске

Это раньше единственной функцией санскрина была защита от солнечных лучей, сегодня средства с высоким SPF помогают смягчить кожу после посиделок на пляже, активируют загар и могут заменить уход за телом. Мы собрали лучшие из них.

Успокаивающий крем-активатор загара для лица и тела After Tan Maximizer, Lancaster

Крем достаточно быстро успокаивает кожу после длительного пребывания на солнце. Комплекс Tan Activator в составе формулы усиливает выработку меланина и обеспечивает стойкость загара. Бонусом средство придает коже эластичность, мягкость и бархатистость и предотвращает появление шелушений.

Гель-крем матирующий Anthelios XL, La Roche-Posay

Гибрид крема и гель помогает бороться с жирным блеском и заметно уменьшает поры. Кроме того, продукт обеспечивает профилактику фотостарения, пигментации и новообразований и идеально подходит для комбинированной, жирной и проблемной кожи.

Прозрачный Солнцезащитный стик Expert Sun, Shiseido

Абсолютно прозрачный стик легко наносится, не пачкает руки и одежду и отлично ложится даже поверх макияжа. Что немаловажно санскрин имеет характерный аромат, который при взаимодействии с потом не маскирует его, а делает нейтральнее.

Несмываемый спрей Sunsorials, Biolage

Не стоит забывать, что волосы нуждаются в санскрине не меньше кожи. А спрей от Biolage спасет ваши локоны не только от УФ-излучения, но и от морской воды и хлора из бассейна. При этом средство имеет невесомую текстуру, за счет которой он совсем не ощущается на волосах (не утяжеляет и не пачкает пряди).

Интенсивное дневное солнцезащитное средство Blanc De Perle, Guerlain

Для тех немногих, кто относится к загару скептически Guerlain обновили свой мощный санскрин на основе жемчужной пудры. Новая формула обладает существенными преимуществами: помимо защиты от солнца, крем спасает еще от загрязнений, влажности и теплового стресса. Также в составе средства есть масла и производное гиалуроновой кислоты, за счет чего он ухаживает за кожей и освежает вид.

Солнцезащитное масло для загара, Nivea Sun Защитное масло-активатор оберегает от солнечных ожогов и стимулирует появление естественного, ровного загара. Кроме того, масло прекрасно увлажняет кожу. И да, средство водостойкое, поэтому будет действовать даже во время ваших заплывов.

Солнцезащитный крем для лица и тела, «Чистая Линия»

Санскрин «Чистая Линия» создан специально для светлой и чувствительной кожи (потому прекрасно подходит детям от 3-х лет). При этом у крема достаточно высокий фактор защиты SPF, и он прекрасно увлажняет.

Главное фото: La Roche-Posay