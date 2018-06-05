Нежная Наталья Османн на закрытом показе фильма «Лето»

На днях в Москве состоялся закрытый показ фильма Кирилла Серебренникова «Лето». В списке приглашенных оказалась Наталья Османн . Основательница проекта о путешествиях #Followmeto для выхода в свет выбрала шелковое голубое платье с поясом. Наряд с разрезом на подоле подчеркнул стройные ноги Натальи, которая завершила образ белыми туфлями-лодочками.

В макияже Османн поставила на естественность. Ровный тон кожи, едва заметная помада и тушь — в создании легкого и женственного мейк-апа известному блогеру помогла команда Yves Saint Laurent Beauté.

— рассказал национальный визажист YSL Beauté в России Кирилл Шабалин

Повторить такой макияж несложно. Выровнять оттенок кожи и придать ей естественный блеск поможет тональное средство с эффектом сияния All-In-One-Glow. Чтобы привести в порядок брови, понадобится тушь для бровей Couture Brow Mascara, а для подкрашивания ресниц — тушь с эффектом накладных ресниц Mascara Volume Effet Faux Cils. Вместо привычных пудровых румян возьмте румяна-блеск для губ Baby Doll Kiss&Blush Duo Stick. Завершите процедуру, нанеся жидкие тени для век Full Metal Shadow и стойкую матовую помаду Tatouage Couture.