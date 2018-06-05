Женщина чуть не ослепла, не смыв макияж перед сном

50-летняя Тереза Линч, проживающая в Австралии, чуть не осталась слепой из-за того, что не смывала макияж перед сном. В результате такой оплошности у женщины начали появляться под глазами мешки черного цвета.

Тереза обратилась в клинику, когда стала себя плохо чувствовать: у нее были странные выделения из глаз, а с дискомфортом под веками ей не помогали справиться даже лекарства. Когда пациентке рассказали, что обнаружилось у нее под веками, она была шокирована.

Оказалось, у Терезы были обнаружены конкременты — твердые камни. Подобные образования представляют собой большую опасность — они способны нанести серьезный вред зрению. Терезе предстояло перенести 1,5-часовую операцию под общим наркозом, чтобы врачи избавили ее от этой проблемы. После удачного исхода хирургического вмешательство Тереза и ее врач Дана Робей решили опубликовать снимки, на которых видно то множество мелких камней, и рассказать эту историю, пытаясь тем самым предупредить всех женщин.

По словам пациентки, она начала беспокоиться, как только у нее стали отекать веки, а сама женщина начала ощущать дискомфорт. Оказалось, она действительно запустила ситуацию. Камней было настолько много, что ее веки опухли и заметно потяжелели. Как только врачи увидели, что творится с ее глазами, то были шокированы. Белки буквально наливались кровью. ​Тереза была напугана, опасаясь за свое зрение. Ей казалось, что здоровые веки ей никогда не вернуть. Привычка забывать смывать макияж перед сном вышла ей боком.

Доктора, работавшие со сложной пациенткой, теперь публикуют на своих страницах эту историю. По мнению специалистов, предупредив об опасности, можно спасти много женщин, которые также халатно относятся к макияжу. Доктор Робей утверждает, что Тереза могла легко потерять зрение, если бы обратилась в клинику на несколько недель позже.