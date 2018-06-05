Что такое биотатуаж?

Биотатуаж — это окрашивание с помощью натуральных компонентов без использования тату-машинки. Чаще всего для этой процедуры используют хну. Результат процедуры в отличие от классического татуажа обратим — он сохраняется от двух недель до месяца.

Сначала мастер подбирает форму и цвет бровей, основываясь на вашем типе внешности и цвете волос. Затем обезжиривает кожу, снимает косметику. Потом смешивает красящий состав и наносит его на кожу. При этом используются специальные кисти, которые помогают создать естественную форму, прорисовать волоски, имитируя объем. Краска наносится на 20 минут, затем ее смывают.

Биотатуаж — безопасная процедура (если, конечно, у вас нет индивидуальной непереносимости хны), которая пришла в современную косметологию из Индии, где девушки славятся своей красотой.

Узнайте больше о красоте бровей:

Оформить брови как в салоне: инструкция

Выбрать форму: битва мнений

Отрастить ресницы и брови за месяц: проверенные и безопасные способы