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Что такое биотатуаж?
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Что такое биотатуаж? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Биотатуаж — это окрашивание с помощью натуральных компонентов без использования тату-машинки. Чаще всего для этой процедуры используют хну. Результат процедуры в отличие от классического татуажа обратим — он сохраняется от двух недель до месяца.
Сначала мастер подбирает форму и цвет бровей, основываясь на вашем типе внешности и цвете волос. Затем обезжиривает кожу, снимает косметику. Потом смешивает красящий состав и наносит его на кожу. При этом используются специальные кисти, которые помогают создать естественную форму, прорисовать волоски, имитируя объем. Краска наносится на 20 минут, затем ее смывают.
Биотатуаж — безопасная процедура (если, конечно, у вас нет индивидуальной непереносимости хны), которая пришла в современную косметологию из Индии, где девушки славятся своей красотой.
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