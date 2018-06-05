Незыблемые правила летнего макияжа: от Алсу до Виктории Бони

@lenatemnikovaofficial @natasupernovaНезыблемые правила летнего макияжа: от Алсу до Виктории Бони1

Идеальный тон Первый и основной шаг любого макияжа — правильно выровнять тон кожи. Анна Хилькевич (31) знает все о том, как создать идеальный цвет лица. Для этого стоит следовать ее примеру: заменить плотный тональный крем тонирующим увлажнителем с легкой текстурой. Это волшебное средство не только увлажняет кожу, но и защищает ее от опасных солнечных лучей. Также в качестве «тона» можно использовать базу под макияж для сияния. Лицо выглядит увлажненным и мерцающим изнутри — шаг первый удачно завершен.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 4 Июн 2018 в 3:58 PDT 2 Живой румянец

Шаг второй — область скул. Теплые бежевые тона очень популярны в этом сезоне, поэтому предлагаем тебе использовать их в своем летнем макияже. Например, Елена Темникова (33) нанесла один и тот же продукт персикового цвета на «яблочки» щек и подвижное веко — для достижения максимально гармоничного образа. Если ты не поклонница теней для глаз, можешь ограничиться румянами естественных нежно-розовых тонов — это сразу придаст лицу свежести. А если добавишь пару капель жидкого хайлайтера на кончик носа, верхнюю губу и под уголками бровей — засияешь еще больше.

Елена Темникова показала, как сделать летнюю версию макияжа «смоки айс»

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial) 20 Апр 2018 в 1:08 PDT 3 Выразительные глаза

Третий шаг — это создание эффекта широко распахнутых глаз. Длинные пушистые ресницы можно сделать в салоне, а можно использовать более бюджетные, но не менее эффективные средства. Певица Алсу (34) выбирает натуральность, поэтому в макияже глаз ограничивается щипцами для завивки ресниц и качественной тушью. Такой мини-набор поместится даже в самую компактную сумочку, и ты всегда сможешь подправить макияж.

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Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) 31 Май 2018 в 12:21 PDT 4 Длинные ресницы

На тот случай, если у тебя, как у Сати Казановой (35), от природы густые длинные ресницы, и ты не пользуешься тушью, выбери в качестве альтернативы прозрачный гель для ресниц. Он подкрутит и еще больше удлинит реснички, сохранив при этом максимум естественности. Маленький секрет от певицы: отказ от «тяжелой артиллерии» при макияже глаз визуально сделает тебя на несколько лет моложе.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) 1 Май 2018 в 8:00 PDT 5 Аккуратные брови

От грамотного оформления бровей зависит твое «лицо» в прямом и переносном смысле. По этой причине, не стоит пропускать этот обязательный шаг в макияже. Наталья Рудова (34) в своем летнем макияже отдает предпочтение цветному гелю для бровей. С его помощью можно добавить бровям чуть больше цвета, обозначить и зафиксировать форму. Цвет геля необходимо подбирать под цвет корней волос.

Публикация от rudovanata (@rudovanata) 22 Апр 2018 в 2:14 PDT 6 Манящие губы

Завершающий шаг «естественного» макияжа — помада нюдовых оттенков. Ты можешь попробовать использовать карандаш для губ и помаду чуть более насыщенного тона, например, цвета пыльной розы — как у Виктории Бони (38).

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Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 1 Июн 2018 в 6:44 PDT Или рискни совсем отказаться от плотных матовых текстур, заменив их прозрачным блеском для губ по примеру Натальи Водяновой (36). Так, твой идеальный летний получится максимально естественным.

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Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 26 Фев 2018 в 7:47 PST